中國禁台灣鳳梨 黃偉哲：賣向全世界

中國禁止進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲今天在臉書發文說，面對這個不意外的「政治決定」，台南鳳梨有信心，「中國不買，我們賣向全世界」。

黃偉哲在臉書（facebook）發文指出，中國今天宣布「暫停台灣鳳梨進口」，面對這個不意外的「政治決定」，台南市政府請農友們放心，市府和行政院農業委員會一定全力支持行銷鳳梨。

黃偉哲表示，早在去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情前，台南市政府就超前部署台南農產品賣向全世界。去年，台南鳳梨外銷到日本東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

他說，日本是全球農產檢疫最嚴格的國家之一，台南鳳梨可以銷日，代表品質、衛生安全具有國際競爭力，也有完整的鮮果供應鏈。

黃偉哲表示，他和市府團隊更積極透過電視購物頻道及結合網購平台全方位行銷，且推廣台南鳳梨酵素等產品，以保障農民的收益；他全力推銷台南農漁產品，就是要建立長久穩定的銷售通路，讓農民過好生活，請大家放心，也對台南鳳梨有信心。