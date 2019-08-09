中國正式抵制台灣金馬獎！李安最擔憂的事終究發生了

2019-08-09 09:38 聯合新聞網 文章提供／遠見



國際大導演李安，曾獲兩座奧斯卡金像獎最佳導演。圖／路透資料照片 分享 facebook 隸屬中國官方的國家電影局，今日正式宣布暫停所有大陸影片和人員參與2019年第56屆金馬獎所有活動，讓去年種下的因在今年造成了果，後續推波助瀾的衝擊成了金馬執委會主席李安最不樂見的遺憾。

自從第54屆金馬獎主席張艾嘉卸任後，李安受到盛情邀約而點頭答應，他不斷在典禮前後斡旋於兩岸三地的演員之間，以最圓融的思考和智慧鼓舞許多電影從業人員，更期待讓台灣金馬獎變好、成為華人圈中最重要的電影盛會。如今，在中國影人確定不出席金馬盛會下，本屆典禮勢必會黯淡許多。

2018年金馬獎上掀起的「台獨」對抗「中國台灣」怒火，不僅激起了華人圈檯面上不能說的政治敏感議題，也連帶讓一場所有人精心打造、規畫這完美舞台的策展群，被言論抹煞了眾多影人的共同努力，原本應該大肆慶祝和道賀的喜悅，卻成了自清切割的「選邊站」，相信這是首次擔任金馬執委會主席的李安，最不願看到的狀況。

華語圈三大電影獎 金馬獎最具高度

1997年起，金馬獎開始定位為全球華語片競賽的舞台，也在近十餘年的規模提升和國際矚目程度，愈來愈成了台灣、香港、中國重視的盛會，也成了華人圈中唯一由台灣主辦，更吸引眾多各地影人競逐的榮耀，這樣的氣勢實屬難得且不容易。

畢竟，在華語圈三大電影獎項之中，中國電影金雞獎主要為中國電影參與，這項具指標性的金雞獎甚至還必須在大陸取得龍標（上映許可證）才能報名，政治正確意味濃厚──許多冀望探討制度面的缺憾、暗諷官商勾結或腐敗體制的作品，往往沒有發聲的餘地。

像是去年獲得金馬獎最佳影片的《大象席地而坐》，探討了社會制度、家庭壓榨下的怒吼，就在中國完全無法上映。你可能不知道，這部電影從製作過程就受到無盡的打壓。

而香港電影金像獎，旨在鼓勵優秀香港電影的創作與發展的獎項，是香港電影業界年度最重要的活動，屬於港片的盛會。

歷史最悠久的台灣金馬獎創立於1962年，是華語電影大獎中唯一不設地域限制，更全面普及華語電影和華語影人的獎項，能獲得金馬獎是至高無上的殊榮。同時，金馬獎也是與金鐘獎和金曲獎並稱的「三金」中，最具國際影響力的專業。

如今，中國影人被迫在官方的政治壓力下缺席如此重要的藝術盛會，確實是他們極大的損失……

政治的交鋒 成了藝術上的遺憾

2018年金馬獎，中國導演張藝謀受邀頒發最佳新導演時稱「這麼多年輕導演的作品，代表著中國電影的希望。」觸動了敏感神經。

此後獲得最佳紀錄片的導演傅榆，在分享得獎感時表示：「這部片很多人都以為只是在講政治，但它更多是在談論青春。青春很美好，但青春也是最容易犯錯的時候，尤其是把錯誤的期待投射在別人身上，這種錯誤不只是可能發生在人對人，也可能發生在國家對國家。」

她補充，「我真的很希望我們的國家有一天可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望。」「台獨」一說激起了統獨議題的敏感戰火。

隨後，獲得該屆金馬獎最佳男主角的徐崢，也在發表得獎感言的最後補充，「金馬獎是個專業的電影殿堂，相信中國電影會愈來愈好。」

最終，原定要與李安共同上台頒發最佳劇情長片大獎的鞏俐，也選擇在台下不願上台。鞏俐在典禮結束後更未出現於媒體區受訪，成了史上首次金馬評審團主席並未參與頒獎典禮與會後訪問的詭異狀況。

而風波不僅於此，原本典禮後應該舉辦的慶功宴，在開始前半小時紛紛取消，這是在官方明確壓力下所導致。

隨後一週內，中國演藝圈也在金馬後在微博上掀起了「反台獨」浪潮，紛紛轉貼「中國，一點都不能少」貼文，當中出現不乏范冰冰、黃渤、楊冪等大咖明星，彷彿成了不表態就會被「制裁」的恐慌。

金馬報名狀況 陸片確實有所減少

今年，先是兩年為一屆的金雞獎刻意的和金馬獎撞期，較勁意味濃厚，很明顯地是在策略上，強迫入圍的影人「選邊站」。

而後在7月31日金馬獎報名的最後期限，多次傳出了陸片報名金馬獎不如以往的狀況，包含去年以《影》片成為最大贏家的張藝謀，今年備受矚目的《一秒鐘》也確認不會參賽。

日前金馬執委會聲明，截至7月31日下午6點，線上報名共685件，劇情長片148部、紀錄片104部、動畫長片5部；加上劇情短片366部、動畫短片62部。和去年報名的總片數667部相比，實際上還是有所增加。

然而，實際上和去年對照，當時劇情長片228部、動畫長片8部、紀錄片99部、劇情短片266部、動畫短片66部，在最重要的長片上比重明顯不足、少了80部，可預見去年的狀況確實在今年產生了重大影響。

這代表中國電影今年還是有所報名，但數量銳減；若沒意外，今年的頒獎典禮上將會出現入圍者沒人走紅毯、獲獎時沒人領獎的窘境。

台灣的包容精神 是金馬獎最大價值

李安曾說，「真的我們有金馬獎這樣的成果，幾乎90％以上的人都出席了，在華語區沒有一個影展可以這樣子，所以大家心裡是有份量的。請大家給電影人一種尊重。」

他更多次強調，「我覺得基本的精神，台灣這邊是自由的、影展是開放的，他們愛講什麼就講什麼，我們絕對不能說你不能講什麼、你該怎麼樣。我覺得藝術是很純粹的，希望大家能夠尊重這一點。」

回過頭來，中國影人這回被「限制」而不能來，無疑是他們自己最大的損失。

因為金馬獎一直都是敞開大門，邀請所有入圍者一齊參與這華人最高電影殿堂的年度盛會，若都有報名、品質同樣獲肯定，也還是會把獎項頒給中國，不會有台灣自家關起門來頒獎的狀況。這就是台灣的包容，也是金馬獎最令人尊重的價值。

大陸繼禁止陸客自由行並緊縮來台陸客團後，又封殺金馬獎。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.08.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）