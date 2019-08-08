強颱利奇馬增強 10縣市防強風豪雨

2019-08-08 19:32 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



強颱利奇馬暴風圈擴大！根據中央氣象局8日17時資料顯示，利奇馬強度略為增強、暴風圈擴大，暴風圈進入台灣東半部近海，對台中、苗栗、新竹縣市、桃園、新北、 基隆、台北、宜蘭、花蓮構成威脅。天氣風險公司預估，利奇馬於週五白天最接近台灣陸地，暴風圈可能壟罩北台灣、宜蘭，週五下半天起，中南部雨勢逐漸轉趨明顯。

新竹以北為警戒區

氣象局說，由於海洋及大氣環境適合颱風發展，利奇馬已於8日上午增強為強烈颱風，其結構相當完整，颱風眼清晰可見，8日下午台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生，各海域風浪持續增強。

「外圍環流逐漸移入，北部、宜蘭風雨增強中！」天氣風險公司警告，隨著利奇馬外圍環流逐漸接近，北部、中部、宜蘭的風雨已經明顯增強，且越晚風雨會越強。

氣象局指出，強颱利奇馬以每小時19公里的速度，持續向西北前進，預計週五下午2時中心位置將抵達台北的東北方約180公里的海面上，利奇馬的暴風圈進入台灣東半部海面後，對新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭及花蓮將構成威脅，因此新竹縣市也納入陸警的警戒範圍之內。

風力仍在增強

天氣風險公司預估，週五颱風通過台灣東北方海面，白天最接近台灣陸地，暴風圈可能壟罩北台灣、宜蘭，要嚴防強風豪雨。週五下半天起，中南部雨勢逐漸轉趨明顯，各地山區要留意較大累積雨勢。

「颱風強度還可能增強！」天氣風險公司指出，觀察閃電監測網，在過去1-2小時在颱風的西側眼牆，監測到大量且密集的閃電發生，表示颱風強度還可能有成長的空間。

雨要下到週一

氣象專家吳聖宇提醒，強颱利奇馬結構相當紮實，尤其是中心濃密雲區（暴風圈內），風雨會很明顯，他提醒，要留意利奇馬過了石垣島附近後，是否有比較明顯往西擺動的狀況，這對於北台灣風雨的程度有關鍵的決定性。

「雨會下到下週一。」天氣風險公司提醒，雖然週六颱風逐漸北上遠離，北部風雨逐漸趨緩，但颱風北上過程引進強烈西南風，中南部山區持續有較大累積雨勢。

【更多精采內容，詳見 】