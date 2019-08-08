不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊
利奇馬颱風上午增強為強烈颱風，根據氣象局最新資訊，利奇馬七級風暴風半徑擴大到280公里，近中心最大風速也提高到53公尺，警戒範圍從台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、桃園，增加新竹縣市、苗栗、台中。氣象局預估，颱風暴風圈最快深夜至明晨觸陸，接近台灣時不排除再增強，北台灣首當其衝，明（9日）北部、東北部雨勢持續，中南部降雨將明顯增強。
|縣市
|9日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
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|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|尚未宣布
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
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|尚未宣布
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|尚未宣布
|臺南市
|正常上班上課
|高雄市
|尚未宣布
|屏東縣
|正常上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|正常上班上課
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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