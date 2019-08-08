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強颱利奇馬再增強變大！陸警範圍納入苗栗、台中

不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

2019-08-08 17:12聯合新聞網 綜合報導

強颱利奇馬逐漸逼近台灣，氣象局呼籲嚴防豪雨。本報資料照片
強颱利奇馬逐漸逼近台灣，氣象局呼籲嚴防豪雨。本報資料照片
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利奇馬颱風上午增強為強烈颱風，根據氣象局最新資訊，利奇馬七級風暴風半徑擴大到280公里，近中心最大風速也提高到53公尺，警戒範圍從台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、桃園，增加新竹縣市、苗栗、台中。氣象局預估，颱風暴風圈最快深夜至明晨觸陸，接近台灣時不排除再增強，北台灣首當其衝，明（9日）北部、東北部雨勢持續，中南部降雨將明顯增強。

縣市9日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市正常上班上課
高雄市尚未宣布
屏東縣正常上班上課
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣正常上班上課
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

利奇馬颱風颱風颱風假
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