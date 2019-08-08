不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

2019-08-08 17:12 聯合新聞網 綜合報導



強颱利奇馬逐漸逼近台灣，氣象局呼籲嚴防豪雨。本報資料照片 分享 facebook

利奇馬颱風上午增強為強烈颱風，根據氣象局最新資訊，利奇馬七級風暴風半徑擴大到280公里，近中心最大風速也提高到53公尺，警戒範圍從台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、桃園，增加新竹縣市、苗栗、台中。氣象局預估，颱風暴風圈最快深夜至明晨觸陸，接近台灣時不排除再增強，北台灣首當其衝，明（9日）北部、東北部雨勢持續，中南部降雨將明顯增強。