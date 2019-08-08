颱風利奇馬逼近 花蓮觀光活動急喊卡

2019-08-08 15:09 中央社 花蓮縣8日電



花蓮漁船已加強纜繩固定，避免被風吹走。記者王思慧／翻攝 分享 facebook

中央氣象局今早發布利奇馬颱風陸上警報，花蓮縣政府災害應變中心上午一級開設，雖上午豔陽高照，仍宣布相關觀光活動暫停開放。

花蓮縣政府指出，鯉魚潭面上的充氣小鴨們陸續消氣防颱，紅面鴨FUN暑假活動及演出均暫停；知卡宣森林親水公園暑期水上樂園仍照常營運，今天開放至下午5點半，將視風雨狀況提前封園。

花蓮港入港避風的船隻，受到外圍環流影響，賞鯨業者昨天下午起暫停所有航班，取消航班至9日；花蓮市公所也宣布，花岡山戲沙池今、明天2天暫停開放。