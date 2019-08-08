防範颱風釀災 桃園山區部分路段預警性封閉

2019-08-08 14:31 中央社 桃園8日電



為預防今天清晨地震及利奇馬颱風可能帶來的強風豪雨影響，公路總局第一區養護工程處表示，台7、台9及台9甲線部分道路，下午4時起陸續實施預警性封路，呼籲用路人注意。

第一區養護工程處發布新聞稿表示，隨著利奇馬颱風來襲，預計將帶來較大雨勢及強陣風，加上清晨發生的宜蘭強震，第一區養護工程處將針對轄區內部分路段，實施預警性封路，以確保民眾行車安全。

第一區養護工程處表示，台7線羅浮至西村（22.8K~60.8K）的山區道路，將從下午4時起准出不准進，5時起封閉區段道路；台9線坪林至石牌（38K~56K）及台9甲線烏來至孝義（14.5K~19K）段，從夜間9時起，預警性封閉區段道路。請在地鄉親儘早返家避免外出，以免發生危險。

第一區養護工程處表示，目前相關路段已備妥保全及機具，將視颱風動態及實際雨量狀況，不排除提前啟動預警性封路，至於重新開放時間，則必須視實際風雨狀況決定。

第一區養護工程處也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路狀況難以掌握，非必要請勿進入，除事先規畫行程預作應變準備，也可透過公路總局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，或撥打1968或0800-001-821查詢最新路況。