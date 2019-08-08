強颱利奇馬來襲 恰巧撞10年前「史上傷亡最慘重颱風」

2019-08-08 13:06 聯合新聞網 綜合報導



八八風災造成高雄小林村滅村慘劇，紀念公園牆面上全是罹難者名字。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 今日適逢8月8日父親節，一早清晨5點28分全台發生芮氏規模6.0的有感地震，不少人在睡夢中被晃醒，隨後利奇馬颱風在上午8點30分轉為強颱，氣象局已發布陸上颱風警報，全台各地皆須嚴防強風豪雨，今明兩天風雨影響最為嚴重，民眾需多加防範。

正巧今天也剛好是八八風災侵台10周年，莫拉克颱風在2009年重創台灣，總共造成681死亡、18人失蹤，農業損失超過200億元，是台灣史上傷亡最慘重的颱風。

當年莫拉克颱風災情最為嚴重的地方，是在高雄甲仙小林村，共有381死亡、16人失蹤全村一夕間慘遭土石流掩埋滅村。

十年前莫拉克風災，覆滅高雄甲仙鄉小林村。圖／本報資料照片 分享 facebook

其實當時不只小林村，不少山區都是受災戶，尤其嘉義、高雄、屏東等山區原住民，當年屏東山區佳暮村，有135位魯凱族人，由於位處海拔1000公尺處且山路坍方嚴重，救援困難，受困長達六天。

慶幸當時有4位「佳暮英雄」柯信雄、徐仁輝、徐仁明、賴孟傳，自告奮勇進入部落救人，他們身分分別是特種部隊退役或是服役中，當時情況柯信雄說：「我們一直安撫大家情緒，說明天、後天很快直升機來接我們離開了，要大家放心，但其實那時是完全沒有通訊的」。不過幸好最後直升機真的上山救援，也順利救出所有災民。

2009年莫拉克颱風帶來豪雨，南部各地區淹水災情嚴重。聯合報系資料照 分享 facebook