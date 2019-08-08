利奇馬轉強颱 未來三天風雨預測圖看這裡
利奇馬颱風來勢洶洶，威力增強為強颱，暴風半徑亦稍擴大，中央氣象局在8時30分發布陸上颱風警報。天氣風險公司用一張圖預測未來三天風雨變化情況。
根据氣象局資料，利奇馬颱風9點時中心在台北東南東方海面，向北北西移動。其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，對新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。
豪雨範圍：新北、宜蘭、桃園山區、新竹山區。
大雨範圍：苗栗以北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區、花蓮山區。
未來風雨程度
強降雨熱區：北部、宜蘭、中部山區
強陣風熱風：北部沿海、宜蘭沿海、媽祖、澎湖
天氣風險公司（WeatherRisk）整理出了利奇馬颱風對台灣各地風雨的影響，列出從8日（周四）到10日（週六），颱風對全台各地造成風雨預測。
今日：白天各地已有風雨，但入夜後風雨會逐漸增強，尤其北部地區、宜蘭，明天影響最劇烈，全台皆須嚴防豪雨強風。
明日：利奇馬暴風圈「可能壟罩北台灣、宜蘭」一定要嚴防強風豪雨，中南部地區民眾，則是下午會開始感受雨勢逐漸增強。
周六：逐漸北上遠離，「北部風雨將趨緩，但要嚴防強六西南風」、「預估較強西南風將持續影響至下周一」。颱風遠離後，以下地區需注意強烈風雨，強陣風熱區，北部沿海、宜蘭沿海、馬祖、澎湖。強降雨熱區，北部、宜蘭、中部山區。
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