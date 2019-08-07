中颱利奇馬發海警 週五全天影響最劇烈

2019-08-07 18:14 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



利奇馬是接近強颱水準的中颱！中央氣象局於7日下午發布利奇馬海上颱風警報，最快8日凌晨發布陸上颱風警報。氣象專家彭啟明警告，中部以北與宜蘭地區要嚴防強風豪雨，以週五整天影響最劇烈，此外，彭啟明也說，以目前路徑來看，中南部放颱風假的機率微乎其微。

接近強颱等級

氣象局7日下午發布利奇馬海警，中度颱風利奇馬持續增強，七級暴風半徑有擴大趨勢，並且以較強的中度颱風影響台灣。氣象局指出，由於利奇馬的路徑海溫偏高，風切比較小，預計強度會持續增強，接近台灣地區時，將會是比較強的中度颱風。

「北部、宜蘭防強風豪雨！」彭啟明表示，由於高壓延伸不如預期，利奇馬路徑北修，預估週四下午利奇馬暴風圈可能劃過的範圍有：宜蘭、花蓮北部、新竹、或苗栗以北，此外，週五整天受颱風影響最劇烈，各地山區有較大累積雨勢，應持續留意颱風接近的時速變化。

連3天防豪雨

「北台灣週四起明顯降雨，連3天防豪雨，」吳德榮表示，最新颱風預報模式模擬顯示，週四各地天氣轉變，北台灣風雨逐漸增強、中南部山區雨勢逐漸增大，週五北台灣慎防強風豪雨，中南部山區也有較大降雨，花東可能有焚風發生。週六、日利奇馬逐漸遠離、盛行西南風，迎風面中南部仍有明顯雨勢。

吳德榮說，利奇馬對各地的影響程度，與颱風的結構、路徑變化密切相關，應注意最新資料的調整。氣象局指出，週四受到利奇馬外圍環流影響，北部、東北部、東部地區有陣雨，並可能有局部大雨或豪雨，其他地區及馬祖、澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門為多雲的天氣。

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