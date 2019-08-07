親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

颱風利奇馬逼近 綠島撤離近1700名旅客

2019-08-07 13:28中央社 台東縣7日電

受到颱風利奇馬逼近影響，台東往返綠島客輪今天中午過後停開，上午撤離近1700名旅客，今天台東往返蘭嶼船班停駛。

台東客輪業者表示，今天上午台東往返綠島開6航次，班班幾乎客滿，一共疏運近1700名旅客回台東富岡港。最後兩艘從綠島返回富岡港的客輪在中午過後進港，客輪就停駛。

客輪業者表示，今天台東往返蘭嶼全數停航。明天8日台東往返綠島、蘭嶼的航班全數都停航。

利奇馬颱風綠島蘭嶼
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

因應利奇馬颱風來襲 新北準備1500沙包待命

2019-08-07 11:53

利奇馬颱風逼近 牡蠣養殖業憂心搶收價格看漲

2019-08-07 09:57

利奇馬升中颱！周四北部東半部慎防豪雨 周五換中南部

2019-08-07 09:17

彭啟明：利奇馬將轉中颱 結構越來越完整

2019-08-07 08:22

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

利奇馬颱風 明後天離台灣最近

2019-08-07 00:03

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

2019-08-06 19:31

影／利奇馬颱風來勢洶洶 石門水庫預放水

2019-08-06 15:40

流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51

利奇馬直逼台 周四下午到周五上半天影響最大

2019-08-06 13:56

利奇馬颱風逼近「增強又變胖」 鄭明典：雲系裂兩塊

2019-08-06 13:06

輕颱利奇馬來襲 南水局已做好防汛整備

2019-08-06 11:37

利奇馬最快今晚轉中颱恐成西北颱？ 氣象局回應了

2019-08-06 11:36

受利奇馬颱風影響 蘭嶼綠島客輪明起局部或全面停駛

2019-08-06 11:01

利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24
看更多

熱門文章

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

2019-08-06 19:31

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

利奇馬颱風 明後天離台灣最近

2019-08-07 00:03

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

2019-08-07 10:12

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51

天氣熱開冷氣藏危機 久未清洗易故障引火災

2019-08-06 15:39

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

日本「三田製麵所」驚傳撤台 4間店陸續營業至8月底

2019-08-06 18:57

好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44

每日星座運勢／牡羊運勢貴人助力強 桃花運強強滾

2019-08-07 00:00

利奇馬直逼台 周四下午到周五上半天影響最大

2019-08-06 13:56

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

心理專家分析：因3種原因而交往的情侶 最容易分手

2019-08-06 21:39

美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-06 17:16

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

彭啟明：利奇馬將轉中颱 結構越來越完整

2019-08-07 08:22

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29

觀光局自打臉？說補助國旅有成效 結果反而衰退

2019-08-06 19:37

利奇馬升中颱！周四北部東半部慎防豪雨 周五換中南部

2019-08-07 09:17

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

徵才資訊寫28k 他領薪時好想哭：最低薪資都沒有

2019-08-06 15:56

史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26

顧客叮嚀女兒「不讀書就像他」 打工男淚：早餐店上班錯了嗎？

2019-08-06 18:18

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

來台觀光外匯收入 連跌3年首度正成長

2019-08-06 17:05

隨便吃什麼都胖？夏日減肥必吃4種水果 奇異果愈吃愈瘦

2019-08-06 19:33

日本老派喫茶店來了 「星乃珈琲店」9月插旗北市南西商圈

2019-08-06 18:59

珍煮丹迷喝起來！8/31前5款飲料享折扣、父親節享88折

2019-08-06 17:58

「白爛貓」特別版玩偶快入手！全家便利商店七夕門鈴聲首度現聲

2019-08-06 14:06

搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49

開幕用餐現省1000！「樂軒」打造百萬烤爐　3種和牛套餐可以選

2019-08-06 23:10

麥當勞父親節大薯買一送一惹怨 民眾：限量88組太小氣

2019-08-06 16:55

影／台灣溫泉水質還原系勝出 日本專家也說讚

2019-08-06 18:27

他遭資遣後公司回電三次求回 網友狂勸「別回去」

2019-08-06 17:08

好萌！男子從二樓看向窗外 驚見黑冠麻鷺母子

2019-08-07 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top