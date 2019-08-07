颱風利奇馬逼近 綠島撤離近1700名旅客

2019-08-07 13:28 中央社 台東縣7日電



受到颱風利奇馬逼近影響，台東往返綠島客輪今天中午過後停開，上午撤離近1700名旅客，今天台東往返蘭嶼船班停駛。

台東客輪業者表示，今天上午台東往返綠島開6航次，班班幾乎客滿，一共疏運近1700名旅客回台東富岡港。最後兩艘從綠島返回富岡港的客輪在中午過後進港，客輪就停駛。

客輪業者表示，今天台東往返蘭嶼全數停航。明天8日台東往返綠島、蘭嶼的航班全數都停航。