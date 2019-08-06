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流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51聯合新聞網 綜合報導

利奇馬颱風逐漸逼近，「駛流邊緣」是影響利其馬登陸台灣東北部或掠過的關鍵因素。圖擷...
利奇馬颱風逐漸逼近，「駛流邊緣」是影響利其馬登陸台灣東北部或掠過的關鍵因素。圖擷自天氣職人-吳聖宇臉書粉專。
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第九號颱風利奇馬持續朝台灣逼近，於此同時，台灣附近的海面上也相當熱鬧，包括第八號颱風范斯高已在日本九州登陸，預計今天深夜就會登陸韓國南部，另外東邊及南海皆還有不穩定的熱帶擾動在發展。

天氣職人吳聖宇在臉書粉絲專頁發文指出，隨著颱風結構逐漸好轉，利奇馬颱風強度也將持續增強，預估明天（7日）有機會增強為中度颱風等級，並且保持到接近台灣附近。

他po出一張流場分析圖，目前利奇馬仍在季風低壓槽中，但東邊有TD-11W，西邊有擾動96W，過去一段時間移動緩慢且持續打轉，這情況會持續至今晚。然而隨著范斯高登陸日本北上，太平洋高壓正向西延伸，它的「駛流邊緣（紅圈處）」不僅明顯，而且向西調整，明天就會跟利奇馬接觸。

因為這個「駛流邊緣」的關係，利奇馬明天將開始加快腳步往西北方前進，「可能會有忽西忽北的擺動式移動路徑出現，不過大方向應該是會趨向台灣東北部近海。」特別的是，這股「高壓駛流」接觸利奇馬的角度及時間點，還有引導的強度可能會決定這個颱風會怎麼通過台灣附近，是否直接登陸東北部陸地還是從東北部近海掠過。

至於位在台灣東邊的TD-11W是否會影響利奇馬？吳聖宇認為目前看來直接干擾的機會不大，如果它夠強大就會讓兩個颱風之間的高壓脊發展不起來，這樣反而要擔心太平洋高壓西伸幅度遠大於插入兩颱風之間的幅度。

最嚴重的是，一旦太平洋高壓西伸，甚至跟大陸的相對高壓區互相連結，就有可能加重利奇馬對台灣陸地產生的威脅。另外，在南海的96W，最後應該會變成利奇馬的西南尾一部分，除非其未來兩天有明顯發展，否則對利奇馬影響就比較小。

利奇馬颱風
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