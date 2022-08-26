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今晚鬼門關！5星座「外出恐觸衰」曝10大禁忌：這些話千萬別說

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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今（26日）為農曆7月29日俗稱「鬼門關」的日子，各大廟宇會辦法會替好兄弟送行。清水孟國際塔羅小孟老師指出，鬼門關有10大禁忌，包含普渡品要吃完、不要說再見等等，另外加上五星逆行，以下星座要當心，沒事不要外出。

1.金牛座：

天王星逆行，注意不要前往山區以免衰到跌倒。

2.牡羊座：

木星逆行，要注意不要在鬼門關當天，前往工地旁邊與施工處避免發生意外。

3.雙魚座：

海王星逆行，避免前往海邊河堤，以及勿到游泳池，以免身體不適，或發生意外。

4.水瓶座：

土星逆行，避免前往陰涼與較陰的樹下，以避免卡陰。

5.魔羯座：

冥王星逆行，鬼門關要小心不要隨意在家亂拜拜，或者點臘燭，點香氛，以免好兄弟逗留在家中。

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鬼門關禁忌：

1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，以免好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫忙護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 鬼門關

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