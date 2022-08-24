快訊

B-52隔60年後再度改款裝大黃蜂雷達 服役紀錄沒有最長只有更長

入選台南必比登！名店蚵仔煎照「蚵蛋分離」 網友超傻眼

8月26日鬼門關！命理師曝「10禁忌」：不可說再見、普渡品要吃完

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
8月26日鬼門關當天有哪些事情不可以做，小孟老師替大家解析。本報資料照片
8月26日鬼門關當天有哪些事情不可以做，小孟老師替大家解析。本報資料照片

今年鬼月很多事情發生，不管是政治與娛樂都讓人感覺如同小孟老師之前說的，虎年的鬼月凶上加凶，好不容易鬼門要在8月26日關了，究竟在8月26日鬼門關當天有哪些事情不可以做，清水孟國際塔羅小孟老師也替大家一一解析。

鬼門關禁忌：

1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，以免好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫忙護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月

延伸閱讀

招待「好兄弟」澎湃的一桌！中元普渡10大熱門供品

農曆七月半跑步遇上讓人震驚的事 掀跑友討論鬼月該不該夜跑

日農驚見「護士」被吊竹竿上 真相揭開原來是為了這事

普渡供桌見「空心菜羹」 網揭背後寓意有洋蔥：只能半生不熟

相關新聞

8月26日鬼門關！命理師曝「10禁忌」：不可說再見、普渡品要吃完

今年鬼月很多事情發生，不管是政治與娛樂都讓人感覺如同小孟老師之前說的，虎年的鬼月凶上加凶，好不容易鬼門要在8月26日關，究竟在8月26日鬼門關當天有哪些事情不可以做，清水孟國際塔羅小孟老師來一一解析。

台南七月訪鬼之旅超熱烈 遊客爭相走訪台灣最強女鬼

迎接鬼月，台南市觀旅局舉辦另類走讀遊程，探訪有台灣最強女鬼稱號的陳守娘故事，4個梯次遊程圓滿束。局長郭貞慧今表示，有台北...

大熱天竟喊冷…那年鬼月「派報生命案」 一連串怪事嚇壞凶手

台北市派報生錢姓女子於20年前的農曆7月前夕遭殺害棄屍，警方偵辦過程遇到難以解釋怪事，不但犯嫌在大熱天喊冷，偵詢時錄影設備故障，錢女丈夫赴宮廟問事得到「妻子受困藍色鐵皮屋」的答案，警方最後在藍色墓碑旁草叢尋獲錢女遺體。偵辦刑警回憶這起命案所發生太多「不科學」事件，在農曆7月間談起，仍不禁頭皮發麻。

炎夏的普渡法會 氣象局估未來一周晴朗炎熱

炎熱的夏天正好也是中元普渡的民俗月，台北市中山區一間廟宇擠了許多信眾參加法會，雖然廟方出動了數台噴霧大電扇降溫，但人們仍...

普渡供桌見「空心菜羹」 網揭背後寓意有洋蔥：只能半生不熟

農曆中元節到來，不少民眾會依循習俗舉辦普渡儀式，而拜拜用的供品不外乎是零食、鋁箔包飲料等耐久放的乾糧。近日一名網友發文分享，公司普渡拜拜時，擺上一碗「空心菜煮白水」，讓他感到很驚奇，好奇是否也有人會這樣拜。

恆春搶孤競技出現斷層 地方憂心籲官方出手搶救

「南恆春、北頭城」是台灣中元搶孤民俗文化活動兩大盛事，頭城搶孤連3年停辦，恆春搶孤（豎孤棚）昨晚風光落幕，位於東門廣場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。