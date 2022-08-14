普渡供桌見「空心菜羹」 網揭背後寓意有洋蔥：只能半生不熟

農曆中元節到來，不少民眾會依循習俗舉辦普渡儀式，而拜拜用的供品不外乎是零食、鋁箔包飲料等耐久放的乾糧。近日一名網友發文分享，公司普渡拜拜時，擺上一碗「空心菜煮白水」，讓他感到很驚奇，好奇是否也有人會這樣拜。

原PO在「爆廢公社公開版」發文說，自己第一次參加任職的新公司舉辦的普渡拜拜儀式，老闆的媽媽為此準備了一碗「空心菜煮白水」，說是老一輩的人流傳下來的習俗。由於第一次看到，因此詢問「有廢友們公司或家裡也是這樣拜的嗎」？

照片曝光後，有網友大讚原PO的公司「算是很用心」、「有心了，這傳統很少了，大概剩年紀大的會準備吧」。不少人表示自己家裡也會這樣拜，「有啊！是要給一些行動不方便搶不到東西的亡者，跟一些沒辧呑食的亡者可以食用」、「我媽也會準備，她說這是『菜羹』」、「我媽媽是直接放生的一小把」、「我婆婆也會準備一小鍋」、「我家的社區大樓長年都是我家在負責，以前我媽煮，現在我煮，今年才知道拜完後要整碗『連湯帶菜』潑地上收尾」。

有內行人替原PO解答背後的意涵，「空心菜意謂『無所求』，誠心布施，請好兄弟飽餐一頓就離開」、「意思跟菜尾一樣，來慢的還有菜可以吃」、「『空心菜』意旨有心請客無心留客，吃飽喝足就可以離開了，這碗菜湯要半生不熟的」、「有一說是認為空心菜形狀宛如捆繩，方便好兄弟打包供品；有一說則解釋空心菜屬寒性，能解祂們（好兄弟）口中焦渴之火，還能當作頭髮等器官」。