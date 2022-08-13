「虎尾中元祭」就是狂！超過4千普桌封街舉辦　連透天別墅都搬上供桌

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Yi-Te Li提供

文／陳盈蓉

每年農曆七月十五日是中元普渡的日子，住家、公司行號都會準備大大小小供品款待好兄弟，其中歷史悠久、規模盛大的「虎尾中元祭」也在今（12）日封街舉辦，現場數千普桌、祭祀供品擺設，極為壯觀。

虎尾中元祭已有70多年歷史　供桌估計超過4千桌

素有「北基隆、南虎尾」美譽的虎尾中元祭，已有70多年歷史，因為受疫情影響縮辦2年，這次恢復舉辦「街仔普」，附近民眾、商家都會將自己準備的澎派祭品擺上桌，供桌估計超過4千桌，除了常見的禽畜牲禮、花卉蔬果、糕餅糧禾、菸酒外，也有出現一整頭豬、羊擺設，規模盛大到令人嘆為觀止。 

虎尾中元祭已有70多年歷史　供桌估計超過4千桌

image source：Yi-Te Li提供

虎尾中元祭已有70多年歷史　供桌估計超過4千桌

image source：Yi-Te Li提供

虎尾中元祭已有70多年歷史　供桌估計超過4千桌

image source：Yi-Te Li提供

祭祀供品94狂！連透天別墅都有

為了避免好兄弟爭食吵架，這次在北區有搭建三層樓高的普渡壇，並用紙糊雕塑身高360公分高，身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像來坐鎮管理好兄弟，另外，虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，除了上述提到的祭祀供品外，這次還設置「看桌」的祭祀擺設，像是果雕、冰雕、海鮮花圈、捏麵人等，甚至連透天別墅都搬上供桌，可見款待好兄弟之心意，雲林虎尾民眾有多麼隆重。

虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，這次設置了「看桌」的祭祀擺設

image source：Yi-Te Li提供

虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，這次設置了「看桌」的祭祀擺設

image source：Yi-Te Li提供

虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，這次設置了「看桌」的祭祀擺設

image source：Yi-Te Li提供

虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，這次設置了「看桌」的祭祀擺設

image source：Yi-Te Li提供

延伸閱讀

招待「好兄弟」澎湃的一桌！中元普渡10大熱門供品

店家普渡「拜生米、沙拉油」遭二星負評「亂搞」　網氣炸：奧客住海邊膩！

鬼月也有紓困版！「金紙」拜完可以吃　招財要拜氣泡飲

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

鬼月

延伸閱讀

小心「禁忌」水果不能拜！中元普渡採買懶人包看這裡

普渡很環保 貢寮靈鷲山不燒金紙供品捐弱勢

二林天人宮住持苦過來 中元普渡全捐弱勢39年

虎尾大普度復辦大拼場 變形金鋼、鋼管舞人氣高

相關新聞

恆春搶孤競技出現斷層 地方憂心籲官方出手搶救

「南恆春、北頭城」是台灣中元搶孤民俗文化活動兩大盛事，頭城搶孤連3年停辦，恆春搶孤（豎孤棚）昨晚風光落幕，位於東門廣場的...

「虎尾中元祭」就是狂！超過4千普桌封街舉辦　連透天別墅都搬上供桌

每年農曆七月十五日是中元普渡的日子，住家、公司行號都會準備大大小小供品款待好兄弟，其中歷史悠久、規模盛大的「虎尾中元祭」也在今（12）日封街舉辦，現場數千普桌、祭祀供品擺設，極為壯觀。

小心「禁忌」水果不能拜！中元普渡採買懶人包看這裡

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友在「中元普渡」相關話題的網路聲量，帶您了解中元普渡零食點心品項的網路聲量排行，以及五大禁忌水果有哪些。

慶讚中元 雲林虎尾7普度區大拚場

慶讚中元，雲林縣虎尾鎮中元普度慶典昨天盛大登場，7個普度區大拚場，火舞、冰雕、鋼管秀熱鬧滾滾；北港朝天宮和武德宮也祭出千...

廣角鏡／恆春搶孤 16隊競技

「南恆春、北頭城」是中元搶孤兩大勝地，受疫情影響，宜蘭頭城已連3年停辦，恆春中元搶孤（豎孤棚）今年復辦，各地16隊、11...

影／恆春豎孤棚中元夜登場 在地攻旗手吳翊丞首奪冠

「南恆春、北頭城」是國內中元搶孤民俗競技兩大勝地，受疫情影響，宜蘭頭城搶孤已連3年停辦，去年停辦後今年回歸的恆春搶孤縮減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。