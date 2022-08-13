「虎尾中元祭」就是狂！超過4千普桌封街舉辦　連透天別墅都搬上供桌

image source：Yi-Te Li提供

文／陳盈蓉

每年農曆七月十五日是中元普渡的日子，住家、公司行號都會準備大大小小供品款待好兄弟，其中歷史悠久、規模盛大的「虎尾中元祭」也在今（12）日封街舉辦，現場數千普桌、祭祀供品擺設，極為壯觀。

虎尾中元祭已有70多年歷史 供桌估計超過4千桌

素有「北基隆、南虎尾」美譽的虎尾中元祭，已有70多年歷史，因為受疫情影響縮辦2年，這次恢復舉辦「街仔普」，附近民眾、商家都會將自己準備的澎派祭品擺上桌，供桌估計超過4千桌，除了常見的禽畜牲禮、花卉蔬果、糕餅糧禾、菸酒外，也有出現一整頭豬、羊擺設，規模盛大到令人嘆為觀止。

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祭祀供品94狂！連透天別墅都有

為了避免好兄弟爭食吵架，這次在北區有搭建三層樓高的普渡壇，並用紙糊雕塑身高360公分高，身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像來坐鎮管理好兄弟，另外，虎尾中元祭最大特色之一，那就是祭祀供品包羅萬象，除了上述提到的祭祀供品外，這次還設置「看桌」的祭祀擺設，像是果雕、冰雕、海鮮花圈、捏麵人等，甚至連透天別墅都搬上供桌，可見款待好兄弟之心意，雲林虎尾民眾有多麼隆重。

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