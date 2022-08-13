小心「禁忌」水果不能拜！中元普渡採買懶人包看這裡

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友在「中元普渡」相關話題的網路聲量，帶您了解中元普渡零食點心品項的網路聲量排行，以及五大禁忌水果有哪些。

中元節是國人重視的節日之一，為了準備供品拜拜，無論是家庭、社區、公司都開始至賣場大採購，但不只零食的品項多，拜拜的禁忌也不少，究竟哪些零食是網友的熱門選擇？哪些水果又不能拜呢？

網友熱議「乖乖」是普渡必備 「旺旺」到底能不能拜？

▲ 中元普渡零食點心品項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友在挑選普渡的零食點心時，發現許多民眾除了會根據習俗需求來挑選供品用的零食外，還會從自己愛吃的口味與方便的考量來選擇，像是有網友分享「公司想不到要拜什麼就直接拿洋芋片分享包，小包裝好分最重要」，而也有民眾希望能為自己帶來好運表示「乖乖是普渡必備」，就說道「普渡順便買來擺電腦，上次吃掉一包，電腦就壞了」、「拜乖乖感覺運氣會變好」，認為擺上綠色乖乖，不只機器運作順暢，自己今年也能更順遂。

「甜食類」與「堅果類」也是中元節常見的供品，其中除了像「巧克力」這樣的熱門甜食品項外，「花生」也引起不少民眾討論，有網友表示雖然拜「花生罐頭」象徵好事發生，但若拜未剝殼的花生，反而會讓好兄弟覺得沒誠意，讓財富下滑。

此外，有網友發文詢問普渡是否能拜「旺旺」的話題引起熱烈討論，其他民眾就表示「長輩說普渡拜旺旺，好兄弟一直來」、「上次要拜被阿罵阻止，說諧音會招來鬼魂」，但也有民眾說「我們家都拜旺旺欸，根本沒什麼事」、「好吃就照拜」、「心意才是最重要的」。

中元普渡禁忌多 水果諧音要注意

▲ 中元普渡top5禁忌水果 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

水果在普渡供桌上一直是不可或缺的角色，然而部分民眾表示水果若一不小心拜錯了，可能招致厄運，像是禁忌水果聲量第一的「鳳梨」，台語唸作「旺來」，讓網友認為恐遭好兄弟「旺來」。另外，「香蕉」、「鳳梨」、「水梨」因近台語諧音「招你來」，被部分民眾視為不能一起上供桌的水果組合，就怕好兄弟誤會在邀請祂們進家裡作客，而各種複雜的禁忌彙整文章，也讓網友留言直呼「拜拜真的有很多諧音的東西不能當成供品」。

此外，成串水果也被認為是需要避免的供品，如「葡萄」，部分民眾表示一串串的葡萄象徵好兄弟成群結隊，同樣不吉利，但也有網友提及只要將枝條剪開就沒關係；「釋迦」則是因外觀類似佛祖頭型，讓部分民眾認為若作為祭品對神明及好兄弟皆不敬。

中元普渡即將到來，你準備好供品了嗎？不管在乎禁忌與否，其實誠心誠意才是最重要的，相信只要有心，無論民眾、神明、好兄弟，大家都能吃得開心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》