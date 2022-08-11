普渡拜白花油引熱議 民俗專家：心存善念即可

近日普渡活動增多，台南有民眾發現供品中出現白花油等藥品，在社群網站發文引發討論，民俗專家則說，藥品上供桌原本就是習俗，近年還有人準備口罩、快篩劑，心存善念即可。

台南有網友近日在社群網站以「供桌發現新玩意」發文，並上傳在普渡活動時拍到供桌上有整箱萬應白花油照片，詢問普渡拜白花油給好兄弟是否合理，引發不少網友議論。

有網友回應指稱，「有萬應又有白花，在鬼月挺應景的」，也有人認為心誠則靈比較重要，禁忌其實是人定出來的，只要有心，什麼都能當供品，獲得不少網友認同。

民俗專家廖大乙今天告訴中央社記者，藥物上供桌原本就是普渡習俗，早期有民眾會準備代表治感冒、顧肝、顧腎等3種藥品，希望「好兄弟」開心出遊，免於病痛，白花油上供桌也沒什麼不合理之處。

廖大乙指出，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中元普渡供品也能看到口罩、快篩劑、清冠一號等物品，當貢品、自用兩相宜，心存善念才是重點。