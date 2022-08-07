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神明認證沒救了！苦情男七夕求姻緣 籤詩狂暗示「月老沒輒」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享到月老廟求姻緣的籤詩，沒想到他從中找到許多「暗示」，驚呼就連「月老也沒輒」。 圖擷自爆怨公社
一名男網友分享到月老廟求姻緣的籤詩，沒想到他從中找到許多「暗示」，驚呼就連「月老也沒輒」。 圖擷自爆怨公社

農曆七月七日的七夕情人節剛過，一名男網友就分享他日前到月老廟求姻緣所求得的籤詩，沒想到他從中找到許多「暗示」，結果竟被神明認證「月老沒輒」，讓許多人看了都忍不住笑了。

這名網友透過臉書社團「爆怨公社發文分享拜月老結果，他表示自己滿懷著希望到月老廟求籤，但籤一抽出卻讓他脫單夢碎，只見他抽到的是第66首籤詩，詩籤內文是「窮其力月滿虧盈，竭所能老驥伏櫪，嘆世人沒信無義，仙神無輒測人心」。

他從這段詩句中意外找出神明無奈的暗示「月老沒輒」，不只如此，他還找到更多藏頭暗號「仙嘆竭窮，月老沒輒；戀愛失能，無人能力」，言下之意似是驚嘆他的情場失意，竟連神明都幫不上忙，他自己也無奈道「現在月老都不演了」。

貼文一出，網友看了不知該哭該笑，直呼這根本是「宅神籤」，紛紛留言「越找越多，一個『慘』字了結」、「你上輩子是不是搶了月老的老婆？」、「注定一輩子當羅漢腳」、「神仙認證沒救了」。

也有人安慰他，「不要被綁住了，說不定下一秒屬於你的幸福就出現啦！」、「不是只有你這樣，月老也叫我別幻想了」、「換間廟、換個月老啦！反正台灣一堆月老廟～」，但也有經常參拜寺廟的網友打臉他，直言「這張是假的籤，也沒有寫明是哪間廟的，不可能單寫『月老廟』而已」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 七夕 爆怨公社 月老

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