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中元節到！命理師曝普渡8大禁忌 拜錯水果恐引來好兄弟

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
普渡也要注意禁忌，圖為台南安定真護宮王船祭2021年普渡。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影
普渡也要注意禁忌，圖為台南安定真護宮王船祭2021年普渡。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影

8月12日就是鬼月的重頭戲中元普渡，國際天星命理風水專家邱彥龍特別提醒大家普渡該注意的八大禁忌，並呼籲可以用很簡單的方式，在這段期間為自己積福德開財運。

邱彥龍老師指出，普渡要注意的八大禁忌如下；

1.不拜香蕉、李子、梨子、棗子，因為都有「招你來」的含意

另外，榴槤(流連忘返)、鳳梨(鬼旺)、釋迦(釋迦牟尼佛)也都應儘量避免。

2.拜葷菜但不拜鴨肉，因為鴨與押同音之故

邱彥龍老師指出，《老子‧道德經》云：『上善若水。』，清者上升，濁者下降(屬陰)，陽上陰下，葷菜濁也，所以祭拜好兄弟，要準備葷菜，牛、羊、豬等是普渡好兄弟最佳葷菜，其次為雞、魚、鵝，但不可拜鴨。另外，拜葷菜需準備酒水，拜素菜則準備茶或白開水即可。

3.普渡祭品皆插上一隻香，香熄掉必須再點著

邱彥龍老師指出，拜好兄弟的香不能斷掉，一旦發現香快燒完，要馬上再換一支新的，因為好兄弟靠濁氣吃東西，香正是媒介。

4.臉盆裝水和毛巾，供好兄弟洗淨，拜完後水往外潑

切記不要拿此毛巾沾水擦臉，毛巾也不要留下來用，拜完就可丟棄。

5.祭祀好兄弟時不用報生辰跟住址

邱彥龍老師表示，一般人習慣拜拜時要稟上自己的姓名，出生年月日跟地址，但拜好兄弟，個資不宜太詳細。

6.普渡時間宜選在未時(下午1點)

邱彥龍老師指出，午時陽氣太強，好兄弟不敢出來，下午三到五點申時又通常容易有午後雷陣雨，所以下午一點後普渡最適宜。

7.勿吵架、動怒或打罵

邱彥龍老師表示，中元節在佛教稱作盂蘭盆節，主要祭拜祖先，但道教普渡主要祭拜無主的孤魂野鬼，很多家庭對於中元節這天到底要不要祭祖會產生爭吵，邱彥龍老師說，其實這沒有標準答案，既祭祖又超渡亡魂也很好，不需要為此爭得面紅耳赤。

8.女生月事來不碰祭品

邱彥龍老師指出，月事又叫天癸，屬極陰之物，對鬼不敬，尤其中元節最早是戰爭時祭拜眾多的冤魂，戰死的鬼魂就更不喜歡血了，但如果月事來襲的女生普渡拜拜時不小心碰到祭品，也不用太擔心，只要說聲對不起即可。

此外，邱彥龍老師也提供一個簡易的鬼月積福德的開運法，這是源於《易經·中孚卦》云：『鳴鶴在陰，其子和之，吾有好爵，吾與爾靡之。』教導陰陽兩界如何彼此溝通呼應帶來助力。

1.首先須保持恭敬、大愛、無懼、良善之心。

2.下午1至3點未時之後開始，不論在家或在外面用餐，記得多準備一份碗筷、酒杯，然後夾點菜、倒點酒，請無形眾生或祖先享用。切記離開桌前，要將酒水順時針倒在地上，然後不回頭離開。

邱彥龍老師提醒，即便是便當族也可以照做，只要將菜夾一份到便當盒蓋上面，請好兄弟或祖先享用也可以，抱持恭敬之心，祂們就會回報好運給你，冥冥之中，就會有貴人相助，保護平安，而且累積財富，達到真正的五鬼運財。

邱彥龍老師強調，中元積福德開運法的精髓就是必須抱持無欲無求的布施心態，想像是邀請好友共享宴席一般，如果是刻意為了有目的而貪求，反而容易招來壞運，所以心態跟動機很重要。

中元節、盂蘭盆節、鬼節、七月半、施孤、亡人節皆為農曆七月十五，今年陽曆8月12日，鬼月的重頭戲到來，不用害怕，用一種教育的眼光來欣賞玩味華人文化的萬聖節，各地鬼文化不同，中元節源是道教的說法，中國古代正月、七月、十月之十五日，分別為上元、中元、下元，上元天官賜福日(正月十五 元宵節)，中元地官赦罪日(有過錯者 在此期間赦免其罪)，下元水官解厄日(十月十五)，並且會在中元節普渡孤魂野鬼，替眾生赦罪，因古代戰爭頻繁死亡眾多，軍士無人祭祀，地方政府令和尚、道士設立孤魂野鬼道場祭奠。

佛教稱作盂蘭盆節，供奉佛祖和僧人，濟度六道苦難，報謝父母養育之恩，備食菜酒水、紙錢祭奠亡人，對表先人的懷念，所以祭拜「好兄弟、祖先、無形眾生」都是正確方式，是有形對無形尊敬、感念之心，教我們『吃樹果、拜樹頭』飲水思源的道理，且心存大愛。

鬼月

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