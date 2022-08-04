七夕「8大禁忌」千萬別碰 命理師：提分手終身不幸

今天（4日）是農曆7月7日，也是傳說中牛郎、織女相會的七夕情人節，許多情侶會在這天浪漫約會，或向對方示愛表白，不過有命理師指出，千萬不要選在七夕當天告白、求婚及提分手，否則有可能迎來厄運。

命理師小孟在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文提醒，今年七夕適逢大凶日，不宜告白、求婚與提分手，建議有此意者提前或延後一天，他更詳列七夕絕對不能做的8大禁忌，勸民眾能免則免。

1.避免吃牛肉

七夕許多情侶會選擇到牛排館用餐，但命理師小孟表示，七夕大餐應盡量避免吃牛肉，因牛郎過去的工作為照顧牛隻，此舉可能冒犯牛郎，讓愛侶間易生爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或功德來化解。

2.避免服裝上有破洞

七夕的穿著也有所講究，由於織女過去的工作為織布，若穿上帶有破洞的衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，導致感情結束。

3.避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減弱。

4.不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

5.拜床母有時限

拜床母建議選在下午4點到6點半間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6.拜床母禁放6樣供品

拜床母不可拜魚、酒、青菜、瓜子和擺筷子。命理師小孟解釋，因為床母不挑刺，不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表「青青菜菜」；不可以擺筷子，因為民間流傳床母為避免小孩不乖，會拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會「呱呱」唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8.不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月、極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎和織女祝福。