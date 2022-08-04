快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕「8大禁忌」千萬別碰 命理師：提分手終身不幸

聯合新聞網／ 綜合報導
今天（4日）是七夕情人節，命理師提醒約會、拜拜要注意8點禁忌 。情人節示意圖／ingimage
今天（4日）是七夕情人節，命理師提醒約會、拜拜要注意8點禁忌 。情人節示意圖／ingimage

今天（4日）是農曆7月7日，也是傳說中牛郎、織女相會的七夕情人節，許多情侶會在這天浪漫約會，或向對方示愛表白，不過有命理師指出，千萬不要選在七夕當天告白、求婚及提分手，否則有可能迎來厄運。

命理師小孟在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文提醒，今年七夕適逢大凶日，不宜告白、求婚與提分手，建議有此意者提前或延後一天，他更詳列七夕絕對不能做的8大禁忌，勸民眾能免則免。

1.避免吃牛肉

七夕許多情侶會選擇到牛排館用餐，但命理師小孟表示，七夕大餐應盡量避免吃牛肉，因牛郎過去的工作為照顧牛隻，此舉可能冒犯牛郎，讓愛侶間易生爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或功德來化解。

2.避免服裝上有破洞

七夕的穿著也有所講究，由於織女過去的工作為織布，若穿上帶有破洞的衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，導致感情結束。

3.避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減弱。

4.不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

5.拜床母有時限

拜床母建議選在下午4點到6點半間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6.拜床母禁放6樣供品

拜床母不可拜魚、酒、青菜、瓜子和擺筷子。命理師小孟解釋，因為床母不挑刺，不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表「青青菜菜」；不可以擺筷子，因為民間流傳床母為避免小孩不乖，會拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會「呱呱」唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8.不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月、極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎和織女祝福。

鬼月 七夕 分手 情侶 情人節

延伸閱讀

七夕情人節快樂！輸入3關鍵字 LINE熊大和兔兔陪放煙火…這版本無緣

男友月底沒錢請不了千元大餐！女怒斥「跟同事借錢會死嗎」網拳頭硬了

七夕脫單這樣拜！全台超靈月老廟曝光 參拜攻略、禁忌一次看

鬼月這2天是生財好時機 命理專家曝「靠1物」就能迎富送窮

相關新聞

2022「府城漢堡節」回來了！吃得到「50種限定口味漢堡」，還有啤酒無限喝到飽

每次一推出都能引起美食話題的「府城漢堡節」正式回歸啦！將一口氣集結20家人氣漢堡品牌與快閃餐車，並推出近50種原創限定口味漢堡，打造屬於台南「WAY（胃）」在地的專屬好味道，現在單人只要299元內含150元抵餐費及軟性飲料暢飲喔，絕對是漢堡饕客一定要前往嚐鮮的好味道，還有馬戲團助陣根本必去！

台灣限定「Pokémon GO」大師集結！稀有色違抓取攻略一次看，還有皮卡丘遊行超吸睛

「Pokémon GO」寶可夢大師可以準備集結囉！台日攜手合作推出「Pikachu Weekend in Taipei」的飛翔皮卡丘計畫，將限定三日推出台灣限定版稀有與色違寶可夢外，還能與皮卡丘一同夜遊，預計吸引全台的寶可夢大師並帶來不少的觀光商機。

身分證拿出來！「出生有7或8」爽玩水陸樂園只要165元快衝

天氣炎熱，前往樂園消暑絕對是一大享受之一。這回小人國推出超狂入園優惠，只要核對身份證上的生日數字有7或8，搭配悠遊國旅「水陸雙享」只要165元，快拿出身分證來對對看並揪團玩小人國！

小小兵特展移師南台灣！限時3天「爸爸們免費入場」，8大場景一次看

近日「小小兵2：格魯的崛起」於台美上映，除了締造票房佳績以外，也連帶周邊商品的熱賣。而於世界巡迴的「神偷奶爸大視界特展」也正式即日起移師南台灣的屏東囉！八大電影場景一次看之外，還可以看到多款電影設計手稿與1:1巨型公仔，當然也免不了靈魂人物小小兵了，現在父親節將至，限時3天爸爸們可以免費入場喔！

身分證有「8」用餐最高8折！慕軒飯店升等+住滿24小時

七夕情人節、父親節接續到來，充滿愛的8月，慕軒飯店祭出多項優惠。即日起至9月30日「24h饗樂計畫」每晚4,800元起，...

七夕情人節怎麼過？精選北中南5間「高空浪漫餐廳」 享用美食+盡收美麗夜景

馬上就要到七夕情人節了，你是否還在煩惱該跟另一半去哪吃大餐呢？精選了北、中、南五間美食與美景兼具的高空餐㕔，快與她/他共度浪漫夜晚吧～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。