竹塹中元城隍祭 夯枷解厄下午登場

新竹市2022竹塹中元城隍祭正式展開，新竹都城隍廟昨天深夜11時舉行「福門大開，神鬼啟航」開虎門儀式，系列活動「揪團夯枷，消災解厄」今天下午登場。

農曆七月初一，2022竹塹中元城隍祭於子時正式展開，昨天深夜11時由新竹市副市長李世珍與新竹都城隍廟管理人鄭來聖及新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等人，在新竹都城隍廟三川殿舉行「福門大開，神鬼啟航」開虎門儀式。

李世珍於市府提供的新聞資料中表示，竹塹中元城隍祭除去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年已是第7年由市政府與新竹都城隍廟共同舉辦，每到開虎門這天，信眾及粉絲集合於都城隍廟前廣場，場面十分熱鬧。

李世珍說，過去人們總認為「鬼門開」有著萬般禁忌，但在市府攜手廟方強力推廣之下，讓原本罩著宗教民俗神秘面紗的開鬼門儀式，這幾年成為信眾爭相目睹的文化盛宴。

鄭耕亞於稿中提到，在疫情趨緩後，許多信眾期盼今年恢復舉辦城隍祭活動，更是在年初就提早開始著手準備，相信一定會讓來參加的信眾有滿滿收穫。

新竹市政府民政處指出，2022竹塹中元城隍祭，新竹市政府與新竹都城隍廟第7度共同合作，在「虎門開」儀式後，後續還有今天下午的「揪團夯枷，消災解厄」、8月10日「查夜暗訪，祈福平安」、8月12日「城隍威巡，遶境賑孤」等活動陸續登場。