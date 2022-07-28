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今晚鬼門開！命理師揭「鬼月做這10種夢」準備發大財

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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今晚7月28日晚上11：00鬼門開，命理專家小孟老師替大家整理了10個夢境，只要在鬼月夢到的話「就準備發大財」，其中包含了夢到被鬼追、夢到棺材，感覺很恐怖但卻意外的是發財的徵兆喔！

1、夢到鬼魂穿牆：代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

2、夢到往生祖先來找你並發金光：

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩。

3、夢到燒紙錢並且燒很旺：代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

4、夢到女鬼索命：此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金，海外股市，外幣，海外房地產都會大有展獲。

5、夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

6、夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財。

7、夢到七爺：代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

8、夢到棺材：夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

9、夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回。

10、夢到家中有人往生：大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月

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