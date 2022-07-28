快訊

余正煌委由律師反擊：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

南部船廠群聚員工不是BA.5 羅一鈞：研判社區有傳播鏈

恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

新港奉天宮鬼月封鐘鼓 避免誤敲驚嚇好兄弟

中央社／ 嘉義縣28日電

農曆7月明天即至，嘉縣新港奉天宮遵循百年傳統今天「封鐘鼓」，避免鬼月時被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，到農曆8月1日上午5時鐘鼓才重新開封。

新港奉天宮「封鐘鼓」儀式今天上午（農曆6月最後一天）舉行，誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安，奉天宮董事長何達煌與董監事向媽祖上香後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。

何達煌接受媒體聯訪表示，每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但媽祖不忍心農曆7月來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受普度，因此在鬼月封鐘鼓，此傳統已延續百年。

何達煌說，鬼月封鐘鼓是媽祖慈悲普度眾生的具體表現，即使人人懼怕無形的「好兄弟」，媽祖一樣關懷。另外，廟方在農曆7月整整1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

何達煌強調，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球動盪、人心惶惶，新港奉天宮特別舉辦「壬寅年中元普度靈寶啟燈消災拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於奉天宮前廣場舉行，為信眾消災祈福。

鬼月

延伸閱讀

鬼門開倒數！命理師曝「2禁忌最多人相信」：怕影響磁場

農曆七月納涼挑戰 Klook推鬼月試膽新體驗

周五鬼門開！命理師點名「4星座易破財」魔羯投資要注意

鬼月將至！「民雄鬼屋」詭異浮鬼臉 男子嚇：不要不信邪

相關新聞

7/29鬼門開 民俗月賞屋 專家說「先做這件事」

7月29日正式跨入農曆七月，也就是俗稱的鬼月，民眾往往對於在鬼月有諸多禁忌，雖然很多人在農曆7月已百無禁忌，但有些人仍是...

鬼門開倒數！命理師曝「2禁忌最多人相信」：怕影響磁場

清水孟國際連鎖塔羅，針對全台灣北中南十家命理店，透過來訪占卜的顧客現場發放問劵，調查653名喜愛算命的現場顧客發現，高達433位民眾不相信鬼月禁忌，並且仍會在鬼月前往禁忌的地方。

普渡行程表「4字」嚇跑所有員工 網虧：難怪要徵那麼多新人

29日就是農曆七月鬼門開的日子，許多公司行號、宮廟、社區等等的組織都會舉辦中元普渡活動。日前一名網友在臉書上分享某間公司的「中元普渡暨祈福法會活動行程」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友嚇壞直呼「難怪要徵那麼多新人！」

周五鬼門開！命理師點名「4星座易破財」魔羯投資要注意

今年鬼門開的時間是這周五，也就是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，這個月除了有特別多的禁忌之外，命理專家也透露有4個生肖「容易破財」，包含了牡羊、射手、魔羯、水瓶要特別當心。

生魚片也不行！鬼月「5大禁忌飲食」曝光：吃了容易招陰

這禮拜五國曆7月29日為農曆七月初一，也就是「鬼門開」的日子。這個月份除了有許多禁忌之外，命理專家小孟老師也表示，「鬼月」有5種飲食容易招陰，例如盡量不要吃「吃生魚片」、「鴨蛋」等，觸犯恐招來好兄弟，需要格外小心才行。

今年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌千萬別犯：講這1字恐惹怒好兄弟

今年虎年為凶年，凶年的鬼月容易凶上加凶，大家一定要小心疫情，容易在鬼月有反撲的跡象，不宜鬆懈，一但鬆懈就會蔓延，避免去人多的地方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。