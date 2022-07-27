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普渡行程表「4字」嚇跑所有員工 網虧：難怪要徵那麼多新人

聯合新聞網／ 綜合報導
29日就是農曆七月鬼門開的日子，許多單位都會舉辦普渡活動。 示意圖／ingimage
29日就是農曆七月鬼門開的日子，許多單位都會舉辦普渡活動。 示意圖／ingimage

29日就是農曆七月鬼門開的日子，許多公司行號、宮廟、社區等等的組織都會舉辦中元普渡活動。日前一名網友在臉書上分享某間公司的「中元普渡暨祈福法會活動行程」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友嚇壞直呼「難怪要徵那麼多新人！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文分享「中元普渡暨祈福法會活動行程」，當天從早上八時開始一連串的活動，首先是四小時的祈福法會，將一直進行到中午。接著中午休息一小時後，下午一點開始普渡活動，乍看之下相當正常，就和往年的活動行程差不多。

備註欄寫「全體員工集中焚燒」。 圖擷自爆廢公社
備註欄寫「全體員工集中焚燒」。 圖擷自爆廢公社
沒想到，下午四點之後開始普渡祭祀，進行焚燒金紙和銀紙，而備註欄卻寫著「全體員工集中焚燒」。對此，原PO在貼文中寫道「最下面備註好像有點怪怪的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友發現盲點後紛紛表示，「老闆怨念很深」、「集中火化，全體員工要變鳳凰了嗎？」、「準備大換血」、「全體員工就地火化」、「免洗員工，用過的直接燒，明年換一批就好」、「一批接著一批的新員工」、「直接現場超渡」、「居然這麼恐怖嗎⋯問題是全部焚燒是誰要燒？」、「組織地下化」、「難怪要徵那麼多新人」、「降低人事開銷」、「一起過節的概念」。

鬼月 中元節

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