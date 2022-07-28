鬼門開倒數！命理師曝「2禁忌最多人相信」：怕影響磁場

清水孟國際連鎖塔羅，針對全台灣北中南十家命理店，透過來訪占卜的顧客現場發放問劵，調查653名喜愛算命的現場顧客發現，高達433位民眾不相信鬼月禁忌，並且仍會在鬼月前往禁忌的地方。

調查發現不信禁忌的人，433位裡60%為23-32歲、30%為32-50歲、10%為50歲以上。這也顯示年輕族群與上班族群不太相信鬼月有那麼多禁忌。在相信鬼月禁忌的人，年齡層皆為50歲以上顧客，與15歲以下顧客。顯示小孩與老人很相信鬼月禁忌。

小孟老師分析小孩比較容易無膽易被嚇到，老人則是受到長年文化所影響，簡單來說就是寧可信其有。在居住地的部份南部人較相信鬼月禁忌，第二名相信的是中部地區，北部人較不相信。

尋問民眾對於22種禁忌中，哪些最無腦最不相信：

第一名：鬼月搭末班車

部分原因是我只能在這時候搭車，不然沒車可搭。

第二名：鬼月不去醫院

大多數人認為鬼月裡生病了，大家還是會想要看醫生。

第三名：鬼月拍照

大多數人已經是手機重度使用者，因此大多會拿來拍照與視訊。

在不相信鬼月禁忌的人中，比較相信的禁忌：

第一名：鬼月動工

大多數人還是認為房子是要住的具有保值性，若要動工怕會吸引到穢氣影響入住後的磁場。

第二名：鬼月開刀

大多數人仍然愛惜生命，因此擔心鬼月動刀不順影響身體或發生生命安危。

小孟老師分析為何高達七成年輕人今年不相信鬼月禁忌，主要是因為今年大家日子不好過，通貨膨脹，烏俄戰爭，疫情的緊張感，大環境不佳，世界每天上演不同變化，導致年輕人會認為每個月都像鬼月，鬼不可怕窮比較可怕，漸漸也不像過去這麼害怕鬼月來臨，甚至認為越禁忌我越想嘗試，已經夠可憐了還不享受當下。

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