周五鬼門開！命理師點名「4星座易破財」魔羯投資要注意

今年鬼門開的時間是這周五，也就是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，這個月除了有特別多的禁忌之外，命理專家也透露有4個生肖「容易破財」，包含了牡羊、射手、魔羯、水瓶要特別當心。

TOP4：牡羊座

牡羊座鬼月木星逆行進入牡羊的本命宮，加上凱龍星逆行在牡羊的本命宮，顯示鬼月牡羊座會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢。

TOP3：射手座

冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示鬼月射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。

TOP2：魔羯座

冥王星逆行進入魔羯本命宮，魔羯要小心鬼月要創業或投資的朋友，要注意千萬不要加碼以免破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

TOP1：水瓶座

鬼月土星逆行進入本命宮，顯示鬼月容易被洗腦，當你到百貨公司消費時，銷售員告訴你只剩一件或者特價只到今天，你就會衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。

另外海王星逆行進入正財宮顯示當你外出要購買商品時，當你聽見哪裡有特賣、促銷活動時，原本沒打算要消費的你，會認為撿到便宜了，卻越買越多花了一堆錢，到月底你才了解自己買了很多不必要的東西。

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