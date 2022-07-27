快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

獨／立委集體收賄爆案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

周五鬼門開！命理師點名「4星座易破財」魔羯投資要注意

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
圖／ingimage

今年鬼門開的時間是這周五，也就是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，這個月除了有特別多的禁忌之外，命理專家也透露有4個生肖「容易破財」，包含了牡羊、射手、魔羯、水瓶要特別當心。

TOP4：牡羊座

牡羊座鬼月木星逆行進入牡羊的本命宮，加上凱龍星逆行在牡羊的本命宮，顯示鬼月牡羊座會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢。

TOP3：射手座

冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示鬼月射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。

TOP2：魔羯座

冥王星逆行進入魔羯本命宮，魔羯要小心鬼月要創業或投資的朋友，要注意千萬不要加碼以免破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

TOP1：水瓶座

鬼月土星逆行進入本命宮，顯示鬼月容易被洗腦，當你到百貨公司消費時，銷售員告訴你只剩一件或者特價只到今天，你就會衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。

另外海王星逆行進入正財宮顯示當你外出要購買商品時，當你聽見哪裡有特賣、促銷活動時，原本沒打算要消費的你，會認為撿到便宜了，卻越買越多花了一堆錢，到月底你才了解自己買了很多不必要的東西。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月

延伸閱讀

生魚片也不行！鬼月「5大禁忌飲食」曝光：吃了容易招陰

鬼門本周五開！命理師：「4生肖容易卡到陰」要當心

今年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌千萬別犯：講這1字恐惹怒好兄弟

鬼門開倒數！陰帝普渡三公警告「6姓氏」注意抓交替 13項禁忌曝光

相關新聞

普渡行程表「4字」嚇跑所有員工 網虧：難怪要徵那麼多新人

29日就是農曆七月鬼門開的日子，許多公司行號、宮廟、社區等等的組織都會舉辦中元普渡活動。日前一名網友在臉書上分享某間公司的「中元普渡暨祈福法會活動行程」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友嚇壞直呼「難怪要徵那麼多新人！」

周五鬼門開！命理師點名「4星座易破財」魔羯投資要注意

今年鬼門開的時間是這周五，也就是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，這個月除了有特別多的禁忌之外，命理專家也透露有4個生肖「容易破財」，包含了牡羊、射手、魔羯、水瓶要特別當心。

生魚片也不行！鬼月「5大禁忌飲食」曝光：吃了容易招陰

這禮拜五國曆7月29日為農曆七月初一，也就是「鬼門開」的日子。這個月份除了有許多禁忌之外，命理專家小孟老師也表示，「鬼月」有5種飲食容易招陰，例如盡量不要吃「吃生魚片」、「鴨蛋」等，觸犯恐招來好兄弟，需要格外小心才行。

今年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌千萬別犯：講這1字恐惹怒好兄弟

今年虎年為凶年，凶年的鬼月容易凶上加凶，大家一定要小心疫情，容易在鬼月有反撲的跡象，不宜鬆懈，一但鬆懈就會蔓延，避免去人多的地方。

鬼月反而更旺？農曆七月你走哪種運？

農曆七月俗稱鬼月，常常被人們貼上「諸事不順」的標籤。但從行運走勢上來分析，好運與衰運其實並沒有在特定時期內極端化的傾向喔！例如接下來這幾個主星，就能在農曆7月順風順水，這批幸運兒都有誰呢？沒有被點名的主星也別著急，科技紫微網下面還會為各位主星送上詳細的分析和建議，不妨參考參考哦！

鬼月情侶禁忌曝光！不可以壁咚、說「這1句話」恐得罪好兄弟

本周五(國曆7月29日)就是就是俗稱的鬼門開（農曆7月1日），在鬼月期間，有許多民俗禁忌。清水孟國際塔羅的小孟老師表示，鬼月有許多禁忌，其中情侶之間有8大禁忌，千萬不要觸犯，以免招惹好兄弟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。