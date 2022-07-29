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借陰發陰、拿紅包裝硬幣！命理師曝鬼月「6大求財法」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際命理小孟老師
圖／ingimage
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昨（28日）晚上11點鬼門開了，迎接俗稱的「鬼月」到來，一般人認為這個月份極陰，加上今年虎年為凶年，等於「凶上加凶」，命理師小孟老師則替大家整理了6項「求財大法」，有助於提升財運，讓財神爺進到家。

1.選對時間拿紅包求財：

今年虎年本就走凶，因此今年鬼月會是極陰年，鬼門開是7月28日晚上11：00，因此要在極陰年極陰月極陰日極陰時求陰財，所謂陰財就是樂透財，建議在7月28日晚上11：00，拿取紅包袋裝5枚50元硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想，鈔票掉落就能增加偏財運，想完後紅再將錢拿去花即可。

2.洗熱水澡：

鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。

3.攜帶海鹽去醫院

若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響。小孟老師在此提醒你，記得要丟在垃圾桶別破壞環境唷！

4.借陰發陰

準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。

這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

5.淨化家宅並生財

準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。

這樣的方式，可以淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。

6.艾草

小孟老師建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月

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