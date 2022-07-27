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生魚片也不行！鬼月「5大禁忌飲食」曝光：吃了容易招陰

聯合新聞網／ 文／清水孟國際命理小孟老師
鬼月生魚片要少吃，因為好兄弟特別喜歡血腥的食物。 圖／ingimage
鬼月生魚片要少吃，因為好兄弟特別喜歡血腥的食物。 圖／ingimage

這禮拜五國曆7月29日為農曆七月初一，也就是「鬼門開」的日子。這個月份除了有許多禁忌之外，命理專家小孟老師也表示，「鬼月」有5種飲食容易招陰，例如盡量不要吃「吃生魚片」、「鴨蛋」等，觸犯恐招來好兄弟，需要格外小心才行。

TOP5：少吃生魚片

鬼月切記生魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡溯溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

TOP4：梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說：「招梨來(招你來)」，因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP3：鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，因此閩南有句話說:到蘇州賣鴨蛋，因此鬼月不要吃鴨蛋。

TOP2：不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月盡量避免這樣的狀況發生。

TOP1：不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月

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