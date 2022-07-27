鬼月反而更旺？農曆七月你走哪種運？

農曆七月俗稱鬼月，常常被人們貼上「諸事不順」的標籤。但從行運走勢上來分析，好運與衰運其實並沒有在特定時期內極端化的傾向喔！例如接下來這幾個主星，就能在農曆7月順風順水，這批幸運兒都有誰呢？沒有被點名的主星也別著急，科技紫微網下面還會為各位主星送上詳細的分析和建議，不妨參考參考哦！

註：

1、本文參考本命命盤的命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。

2、命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。

順風順水的好運榜：

TOP 1：命宮有天相

TOP 2：命宮有破軍

TOP 3：命宮有天梁

TOP 4：命宮有廉貞

十四主星七月運勢：

命宮有七殺

【月運分析】本月容易把過多時間花在他人身上。像這樣把大大小小的差事背在身上，不僅很累人，而且還容易吃力不討好。本月的情緒起伏較大，心情欠佳時易拿親近的人發洩，結果反而引發出更多的問題。

【好運建議】事情越是繁雜，就越不能慌亂。急於求成的心情，易讓你失誤不斷，必要時練習換位思考，會讓你想明白很多問題。

命宮有破軍

【月運分析】收穫頗豐，工作上易得到上司的肯定，與此同時也別忘了與同事分享經驗，將會為你收穫一大波好人緣。錢財方面雖然支出增加，但大多都是花在必要的人際應酬上，不必耿耿於懷。

【好運建議】制定好理財目標，才能確保不會花冤枉錢。切記保持心情愉悅，就能讓一切更美好。

命宮有廉貞

【月運分析】行運很不錯的月份，容易結識能力強的朋友，並獲得對工作有利的情報。更好的是，財運方面也易傳來好消息，本月很適合投資理財，還有機會得到意外的禮物或驚喜哦！

【好運建議】公開發表言論時應注意修辭，以免引來不必要的誤會。另外，學著從多方角度看問題，易有新的發現。

命宮有貪狼

【月運分析】行運平順，適合探親訪友，可趁機與親人交流生活的經驗和感悟，還易有希望獲得不錯的工作機會。業務工作者，易因良好的人際關係而談成一筆生意，讓你很有成就感。

【好運建議】好運藏在行動裡，有想法可多付出行動，易有實質性的收穫。本月也別忘了抽空投資健康，適度運動哦！

命宮有紫微

【月運分析】易有喜事降臨的月份，遇到高興的事別忘了與同事、朋友分享，可助你提升貴人運。同時，本月容易遭遇因為家事而分心的情況，先釐清頭緒，然後耐心去溝通、解決，會讓你收穫雙倍的幸福感和成就感。

【好運建議】本月的好運關鍵字是「全力以赴」，積極主動的付出易為你帶來更多的收穫，不要因為怕麻煩而選擇放棄，機會很有可能就蘊藏在瑣碎細節中哦。

命宮有天府

【月運分析】小狀況頻發，會有越來越忙的傾向，被時間追著跑讓你壓力很大。本月的購物慾爆發，遇見商品打折就易產生衝動想買下來，然而買回來後放著不用的機率也會很高。

【好運建議】做事別太著急，越急越容易出錯，分清事情的輕重緩急後再執行也不遲。投資方面可多聽聽親友意見。

命宮有武曲

【月運分析】從行運走勢來看，好運有逐漸上升的趨勢，這會讓你的自信心逐漸增強，做事也會變得熱情。不過也容易因此在應酬或聚會中錢財透支，讓你本月常常處於口袋空空的狀態。

【好運建議】本月多留意人際關係，注意互動時的溝通與禮貌，說話不要太直接，當心禍從口出。同時，在錢財支出上需要提前做好規劃。

命宮有天相

【月運分析】本月將是你事業上升的大好時機，這段期間你的效率頗高，思維敏銳，點子容易得到認同與採納，之前學習的新技能也易在本月派上用場，助你大放異彩。不過，此月金錢上的表現平平，適合快打快攻。

【好運建議】壓力會成為你此月的最好動力，你要相信所有的堅持都是值得的。若是能事先規劃每一件事，好運會更加眷顧你。

命宮有太陽

【月運分析】心情逐漸浮躁起來，「情緒化」容易在本月成為你生活工作的絆腳石。不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理心情，會有利於事情的進展。本月在購物時要特別小心，不要被誇大不實的廣告所蒙蔽，以防錢財受損。

【好運建議】加強應變能力，淡定沉穩的面對問題，你會發現很多事情都能迎刃而解。有時間可以多出去走走，散散心，有助於紓解壓力。

命宮有巨門

【月運分析】此月有機會展現領導能力，只要努力進取，無論在工作或生活上都易取得理想成績。若想籌謀投資事宜，可放在本月進行，易看到成效，但需多方考量，以免因小失大。

【好運建議】拿捏分寸在這個月很重要，鋒芒太露不見得是好事，謙虛、大度、懂得分享，會讓你的路越走越順。

命宮有天機

【月運分析】本月的貴人助力很強，同事或朋友都易成為你的貴人，尤其在工作方面可能提供支持與幫助，遇到問題可多與他們交流，會為你帶來有用的訊息。需要注意的是，有表現機會的時候不要太驕傲，以免遇到小人作祟。

【好運建議】安靜優雅的場所是你此月的幸運地，有重要的決策或簽訂合約等事宜，均可選擇此類場地，易收穫好消息。

命宮有太陰

【月運分析】不求有功、但求無過的月份，做好份內的工作就好，如果過度插手他人的事，會讓人反感。財運方面，本月不宜做出重大決策，在與人談合作投資時，應注意守好財務這一關，凡是與金錢有關係的條款都需小心謹慎。

【好運建議】想要獲得新的機會，你得擁有一定的判斷能力。別害怕改變，新的改變和挑戰都易讓你打開新的局面。

命宮有天梁

【月運分析】事業發展部分，此月可能得到他人的物資贊助，想謀求兼差的人很有機會願望成真。要提醒的是，與人溝通交流時應特別注意控制情緒，並多磨練自己的忍耐力，能助你完成必要的蛻變。

【好運建議】遇到突發事件要懂得隨機應變。若能心態正確，積極處理，自可安然度過難關。

命宮有天同

【月運分析】工作進展緩慢，事務繁多，讓你有些招架不住。本月容易在小問題上鑽牛角尖，導致其他問題接踵而至。學會如何溝通，設法與人合作，才易帶來正面的助益。

【好運建議】遭遇問題的時候，不要獨自面對，那樣只會徒增壓力和煩惱。別顧慮太多，家人和朋友都會是你強有力的支柱。

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