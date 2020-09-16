鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

農曆七月禁忌多，不管是鬼門開還是鬼門關，都要切記禁忌，以免犯了讓好兄弟不開心。台南府城普濟殿威靈王池府千歲，也就是「台灣最早王爺廟」13日曾發文，「生肖屬兔、馬、 狗、豬應于農曆八月一日至廟口拜拜」，昨（15）日深夜又發文表示「生肖屬兔、馬、 狗、豬，（農曆七月廿九日／國曆九月十六日）晚上9:30後請勿在外面逗留」，一連串提醒讓網友不停轉發。

台南王爺廟兩天前曾發文警告「奉池府千歲聖諭，生肖屬兔、馬、狗、豬應于農曆八月一日至廟口拜拜，池府千歲警示『話少說、事多做，好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及』」，廟方解釋主公會這樣交代，主要是這四個生肖在農曆八月份運勢比較低，因此如果八月份有空，盡量到廟口拜拜走走。

昨（15）日深夜，王爺廟又發文提醒「公告：生肖屬兔、馬、狗、豬，這4個生肖，明晚（農曆七月廿九日／國曆九月十六日）晚上9:30後請勿在外面逗留」，文章也吸引五千人按讚，超過五千次分享。

根據之前報導鬼門關七大禁忌，像是家中不要放磁鐵、聽佛經、擺花香、點蠟燭等，這些都會吸引好兄弟，如果家裡有玩偶的，也要把娃娃收好以免好兄弟附身在玩偶上不回去，另外普渡品要盡快吃完，在鬼門關時千萬不行說再見，以防好兄弟聽到，下次鬼門開第一件事就是找你，農曆七月禁忌多，只要心存善念就不怕惡鬼敲門。