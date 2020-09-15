普渡品要吃完！命理師曝鬼門關7大禁忌 觸犯小心好兄弟不回去

農曆七月禁忌多，鬼門將在國曆本周三(16日)關，「好兄弟」們也將在此時回到陰間，中華民國星相學會副理事長小孟老師提醒鬼門關的七大禁忌，如果觸犯了，小心「好兄弟」們留下來不回去。

晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：

普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：

鬼門關當天避免說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。