倒數兩天鬼門關！命理師曝祭拜禁忌：說「這些話」恐衰整年

農曆七月不只鬼門開有許多禁忌，連鬼門關也有要注意的民俗禁忌。周三（16日）七月結束，鬼門也將關上，命理師提醒，送別好兄弟時應準備餅乾或方便攜帶的整包物品，且絕對不可說出「留」字，也不要提到「明年再見」等語，避免好兄弟徘徊。

命理師周映君在「命運好好玩」上提醒，鬼門關時有許多禁忌要多注意。她表示，鬼門關時要準備供品送走好兄弟，由於好兄弟已來人間吃了一個月，有些東西恐怕早已吃膩，因此建議準備「乾料」和「方便攜帶的整包物品」，如餅乾、泡麵、罐頭等，祭拜時也不可使用摺蓮花的金紙。

周映君指出，鬼門關的祭拜時間為下午1點後，若踫上地藏王菩薩的誕辰，需多準備素果，另外同時還得祭拜普渡公，請求祂來維持秩序，她建議，可準備當季水果祭拜，如龍眼、香瓜、蘋果等。

周映君提醒，鬼門關祭拜時，絕對不可說出「留」這個字，以免讓好兄弟留下深刻印象，與好兄弟結緣，也不要提到「明年再見」、「期許明年會再拜」等話，她指出，千萬別說出「期許」，否則好兄弟可能就不回去了，應抱持感念的心送別，不要祈求對方保佑，否則未來一年恐都不安穩。而家門口若有掛普渡燈，也必須燒化。