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銅鑼五福廟普渡4千份供品免費取 30秒一掃而空

中央社 / 苗栗縣13日電

苗栗縣銅鑼鄉五福廟每年農曆7月普渡法會後，會將供品開放民眾免費拿取，今年有4000餘份，晚間「開搶」，約30秒就被一掃而空，還有人搶到翻桌。

銅鑼鄉五福廟每年農曆7月最後一週都會舉辦法會，連續3天請來法師誦經普渡好兄弟，今年信徒捐獻722桌、總共6498份供品，包含麵條、水果、麵包、餅乾等，其中2400餘份將捐贈給弱勢團體，另外4000餘份供品於晚間法會圓滿結束後，開放民眾免費索取。

為響應防疫政策，廟方今年特別要求信徒必須戴口罩才能進入會場索取供品。晚間8時許，法師誦經完畢、鳴放鞭炮，大家立刻動手迅速把供品塞進環保袋，有的人準備了大紙箱和麻布袋，現場一陣搜刮，有的太過熱情連擺放供品桌板都翻掉，所有供品在短短30秒內就被一掃而空。

五福廟普渡供品免費索取行之有年，每年吸引大批民眾「搶供品」，銅鑼鄉長謝昌年表示，五福廟超渡法會一年比一年熱鬧，信徒一年比一年多，大部分信徒相信，吃過普渡完的供品會平平安安、帶來福氣，也就是俗稱的「搶福」，這項活動已成為銅鑼鄉特色之一。

鬼月 普渡 苗栗縣

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