鬼月入住飯店10大禁忌！聖經被翻開恐是「鎮鬼招數」

正逢農曆七月，民間相傳許多禁忌，不管是在哪裡都要格外注意，以免惹禍上身。由於疫情的關係，今年大家苦著不能出國，政府也端出「安心旅遊」補助，讓民眾在國內也能好好放鬆，但這個月份入住飯店也要注意，根據《ETtoday》報導，有10點禁忌參考，別讓旅程敗興而歸了。

一、進房前先敲門

為了不驚擾房內好兄弟，建議開門入房前先敲門3下，等待幾秒後再開門進房，敲門同時要說「不好意思、打擾了」之類的禮貌問候語，好的態度比較不會讓好兄弟有被干擾的感覺。

二、側身走進房門

用側身姿勢走進房門，可以避免跟好兄弟正面撞上，讓祂們能夠順利的進出門口。

三、先開廁所燈、開電視、沖馬桶水

進房間後，先把廁所電燈還有電視打開，另外在使用馬桶前要先沖水，能去除看不見的穢物。

四、避免選擇邊間

除了避開人煙稀少的旅店外，謠傳走廊盡頭的「邊間」人氣會比較少，這樣的房間容易聚集陰氣，體質敏感的人比較不適合，如果真的沒辦法避開住進去，可以多觀察內部環境，心存善念，別亂說話。

五、鞋子不要放太整齊

鞋子最好是用亂或是用一正一反，有說法是如果放太整齊，會讓好兄弟直接穿上，或是會讓祂們知道有多少人入住，另外睡覺時，鞋尖不能朝向床鋪。

六、房間床要弄亂

如果入住的時候是雙人床，但實際只會用到一張床的話，除了避免靠牆的床位外，也要記得把沒有使用的枕頭、棉被用亂，或是把行李放在沒有使用的床位，否則好兄弟可能以為那張床「沒人要用」，躺著陪你一起入睡。

七、注意抽屜內聖經

通常飯店桌子的抽屜裡，會擺放如「聖經」、「佛經」等宗教讀物，如果你發現已經是被翻開過後的狀態，最好趕快換房間，有傳言指出「翻開聖經是鎮鬼招數」，這可能是一間有問題的房間。

八、躺床前先拍枕頭

在躺下之前，先把枕頭、棉被拍一拍，可以提醒好兄弟。

九、不把燈全關掉

睡覺的時候，不要把所有的電燈都關掉，至少留一盞小夜燈，可以增加陽氣，若是覺得燈光太亮，可以考慮開廁所的燈。

十、不要半夜自拍或剪指甲

入住飯店的時候，深夜最好不要在房間或是電梯內自拍，小心好兄弟可能會出現在照片之中，另外可以避免的話，盡量不要在房間內剪指甲。