鬼月觸禁忌？他穿黑衣拜拜擔心「招來好兄弟」 網勸：誠心最重要

中元普渡是台灣的民間習俗，農曆七月一到，許多人家都會忙著普渡，而拜過的零食、水果，有些人會拿來分送給親朋好友幫忙吃。然而有一位網友卻忽略了宗教差異，不小心將拜過的零食和八寶粥送給一位信仰基督教的朋友，讓他超苦惱「該坦承嗎？」

2020-09-06 12:31