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鬼月觸禁忌？他穿黑衣拜拜擔心「招來好兄弟」 網勸：誠心最重要
農曆七月有許多禁忌，這個月份出門在外須特別注意，避免引來麻煩。一名網友中元普渡穿著黑色衣服拜拜，後來上網查才發現有「不能穿黑衣」的禁忌，令他相當不安，於是想問問網友們的看法。
一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他中元普渡時穿著黑色衣服拜拜，但拜完後認為怪怪的於是上網查詢禁忌，沒想到竟有「不能穿黑衣」的禁忌，會招來喪病之氣，讓他相當不安，並擔心「會招來好兄弟」，於是想問問網友們建議。
網友們紛紛建議原po不要太迷信，「如果這樣會怎麼樣，那迷信的人豈不是七月都得穿紅西裝」、「其實七月變鬼月是朱八（朱元璋）陰謀啦，明朝以前七月是吉祥月」、「我們公司制服是全黑色的，上禮拜幫忙普渡完也沒事，不要太在意，誠心最重要」、「一年中356天都穿黑色也沒事」、「這應該還好吧，不用想太多」、「建議你少迷信，心安自然就平安啦」。
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