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不小心將普渡供品送給基督徒怎辦？兩派意見大不同 坦承下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友不小心將普渡供品送給基督徒朋友，幸好對方並沒有太大的忌諱。圖擷自爆料公社
網友不小心將普渡供品送給基督徒朋友，幸好對方並沒有太大的忌諱。圖擷自爆料公社

中元普渡是台灣的民間習俗，農曆七月一到，許多人家都會忙著普渡，而拜過的零食、水果，有些人會拿來分送給親朋好友幫忙吃。然而有一位網友卻忽略了宗教差異，不小心將拜過的零食和八寶粥送給一位信仰基督教的朋友，讓他超苦惱「該坦承嗎？」

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文詢問，「好奇想問一下信基督教天主教的網友們，你們是真的不能吃到任何拜拜過的東西嗎？昨天給一位受洗過的朋友吃八寶粥跟一些零食，忘記那是前天普渡拜拜過的…我該跟他坦承嗎？」

網友們分為兩派，有一派人認為「不是故意的還是不要講了」、「不知者無罪，不要講」、「如果已經吃下去了，就別說了吧」，也有網友認為要說，「覺得還是講一下比較好，個人是習慣拜過的東西禱告後再吃」、「當做不知道吧，我媽曾經有一次就是這樣，後來跟對方說了，結果對方認為我媽詛咒她...結果兩方撕破臉互相不來往了。明明是好意告知，卻被當成是詛咒」。

許多基督徒網友跳出來表示「看教派」，許多基督徒認為沒差，但也有些人不吃，「我是基督徒，一點關係都沒有啊」、「我只不吃血類的食物」、「百無禁忌，不過血類不能碰倒是真的」、「吃，以不浪費食物為前提」、「我同事她不能吃，所以最好告知他們」、「真的不吃」、「我是基督教但也會吃拜拜的東西，而且家裡是做生意的，每年市場普渡我們也會參加，只是不會拿香拜拜而已」。

而後來原PO還是跟朋友坦言了，「原本想說他會不會一直唸聖經禱告，結果他居然一派輕鬆的說，『哦，那個還好啦，我沒有到很信。』」讓原PO鬆了一口氣。

鬼月

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