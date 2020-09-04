普渡不見三牲 樹林宮廟把「寶可夢」捏麵人供上桌

農曆7月舉辦普渡活動是台灣最大的盛事，通常廟方也會統一擺桌祭祀，常見會在供桌擺上三牲祭拜，但新北市樹林鎮南宮這次的普渡活動卻是擺上「寶可夢」系列的捏麵人，受到信眾支持。

新北市樹林鎮南宮在臉書PO照分享普渡活動，而主辦方準備的其中一種供品是以「寶可夢」系列為主題製作的捏麵人玩偶，只見供桌上出現「皮卡丘」、「雷丘」、「伊布」、「卡比獸」等等，另外還有「米奇」、「米妮」、「凱蒂貓」、「佩佩豬」等經典卡通人物，成為這次活動的最大亮點，相當吸睛。

普渡活動結束後，主辦方將這些可愛的供品分送給在場信眾，不少網友們看了也紛紛轉發分享，有人就說「不殺生又人見人愛的創意」、「真的覺得太可愛了！師傅的手好巧，每個都有抓到神韻，真的會讓人看了很驚艷！」、「好讚！神明歡喜，護佑大家」、「好溫暖的安排，給眾生都有一條活路，感謝」。

還有網友笑回「神奇寶貝被抓來普渡了啦～」、「好多神奇寶貝，快去抓一個」、「明年這樣拜！不只三牲，五六七八牲都有了，牲生不息」，也有太晚得知消息的網友大嘆可惜「哇哩勒，剛剛才看到」、「太晚看到了啦，現在應該都被領完了吧？」