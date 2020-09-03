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海口人超狂普渡！螃蟹、龍蝦擺滿桌 網羨慕：好兄弟要痛風了

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化芳苑中元普渡擺出超狂痛風餐，一眼看去望不到盡頭。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
彰化芳苑中元普渡擺出超狂痛風餐，一眼看去望不到盡頭。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

昨（2）日是一年一度的中元普渡，家家戶戶都會準備豐盛祭品祭祀好兄弟，各地宮廟也會大擺筵席舉辦普渡活動。彰化芳苑鄉民眾貼出當地普渡供品照片，螃蟹、龍蝦等高價海鮮擺滿桌面，澎湃程度令人咋舌，直呼「這是要讓好兄弟痛風嗎？」

中元普渡是台灣人的年中盛事，為了招待每年農曆7月回陽間放風的好兄弟，大多會準備豐盛的酒肉祭品。有彰化芳苑的民眾在網路分享當地普渡活動現場照，只見除了常見的雞、豬、魚、乾貨、罐頭及飲料外，供桌上還放滿螃蟹、龍蝦、白鯧等海鮮，一眼望去看不到盡頭，讓外地人看了嚇喊「太狂了」、「好澎湃」、「超誇張的啊」。

彰化芳苑中元普渡擺出超狂痛風餐。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
彰化芳苑中元普渡擺出超狂痛風餐。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

滿滿的海鮮全餐，也讓網友笑讚「海口人果然大方」、「海鮮全餐就是霸氣」，調侃「這是要讓好兄弟痛風嗎」、「明年全部的好兄弟都跑去了」、「你們祖先會不會膽固醇過高啊」。不過由於近日氣溫居高不下，也有人質疑將海鮮置於室外容易腐壞，有浪費食物的疑慮，「拜完後新鮮度讓人疑惑」、「這麼炎熱的天氣，普渡後海鮮還能吃嗎？菌會非常多吧」、「這種天氣拜海鮮拜完吃了沒事，那才是好兄弟保佑啊」。

對此，原PO則貼照片證明，其實海鮮下方都有冰塊墊著防止食物變質，而且會按時補冰塊維持低溫。

海鮮下方都墊有冰塊保鮮。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
海鮮下方都墊有冰塊保鮮。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

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