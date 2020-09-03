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影／恆春豎孤棚宜蘭踢館奪冠 攻旗手尤信予轉隊二連霸

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導
恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影

「南恆春、北頭城」是農曆7月民俗鬼月台灣搶孤文化的兩大觀光勝地，宜蘭頭城因受疫情影響停辦，全台唯一的屏東恆春搶孤（豎孤棚）今晚熱鬧登場，因受疫情影響，32隊縮減至20隊，規模縮小但熱度不減，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗；去年代表恆春福興宮隊奪冠的23歲攻旗手尤信予，今年轉到宜蘭杏輝隊，再以破去年的4分50秒完成另種形式的連霸。

恆春搶孤活動有百餘年歷史，源於早期城內富裕人家中元普渡後，將祭品施捨城外的貧苦人家取用，因爭搶祭品發生鬥毆或踩傷，改以「攀柱」競賽取得孤棚上祭品，每3年一次，由土地公廟爐主輪流舉辦，日治時代被禁，民國62年復辦，傳統4根牛油柱供攀爬，84年起由鎮公所每年舉辦，96年為擴大參與4柱增至36支，中央4柱留給「好兄弟」；恆春以攀爬棚柱的閩南語「豎」音譯為「豎孤棚」，與農曆7月底頭城搶孤規則、棚架及時間都不同。

恆春搶孤（豎孤棚）今天傍晚在藝人表演暖場、發送孤品後，主辦單位擲筊問神於晚上9時15分開賽，來自全國各地20隊、160名選手齊聚賽場，第1階段先以疊羅漢方式向上攀爬刮除棚柱的牛油，短暫休息後，第2階段由攻旗手單人以綁布條方式攀上棚頂，搶奪象徵冠軍的順風旗；不時有人從半空摔落安全網，會場汗水和牛油齊飛，觀眾尖叫聲和加油聲不絕於耳。

恆春豎孤棚賽事的勝負關鍵都在第二階段的攻旗手，各隊為爭奪冠軍獎金30萬元，近年培養出不少年輕又專業的攻旗手；由於去年代表恆春福興宮隊奪冠的攻旗手尤信予5分鐘就登頂，且棚柱上塗抺的牛油遇雨易脫落，為增加比賽可看性和公平性，恆春鎮公所接受裁判組建議，更換防水性高的土黃色牛油，增加潤滑度外，攻旗手攀爬用的布條也較去年加寬。

今年比賽提升難度，卻難不倒尤信予，今年轉到宜蘭杏輝隊，登頂時間再縮短，將第二名的莊瑞雄服務處代表隊和第三名的宜蘭搶孤隊拋在後頭；今年比賽出現不少狀況，第一階段有選手體力不支昏倒送醫，中途又有人抗議滿州肖郎隊1名隊員未依大會規定紮護腰攀爬，主辦單位當場宣布取消比賽資格，引發「護腰算不算S腰袋」爭議，大會最後允許該隊續參加第二階段，但不計名次。

恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影
莊瑞雄服務隊奪下恆春中元豎棚賽亞軍。記者陳弘逸／攝影
莊瑞雄服務隊奪下恆春中元豎棚賽亞軍。記者陳弘逸／攝影
宜蘭杏輝隊奪下恆春中元豎棚賽冠軍，去年代表恆春福興宮隊奪冠的23歲攻旗手尤信予（中），今年轉到宜蘭杏輝隊，再以破去年的4分50秒完成另種形式的連霸。記者陳弘逸／攝影
宜蘭杏輝隊奪下恆春中元豎棚賽冠軍，去年代表恆春福興宮隊奪冠的23歲攻旗手尤信予（中），今年轉到宜蘭杏輝隊，再以破去年的4分50秒完成另種形式的連霸。記者陳弘逸／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，中途又有人抗議滿州肖郎隊1名隊員未依大會規定紮護腰攀爬，主辦單位當場宣布取消比賽資格，引發「護腰算不算S腰袋」爭議。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，中途又有人抗議滿州肖郎隊1名隊員未依大會規定紮護腰攀爬，主辦單位當場宣布取消比賽資格，引發「護腰算不算S腰袋」爭議。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第一階段有選手體力不支昏倒送醫。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第一階段有選手體力不支昏倒送醫。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影
恆春豎孤棚賽今晚登場，第1階段先以疊羅漢方式攀爬刮除棚柱牛油，第2階段由攻旗手單人攀爬登頂搶奪順風旗。記者潘欣中／攝影

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