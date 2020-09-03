恆春豎孤棚 杏輝藥品隊奪30萬冠軍獎金

中央社 / 屏東縣2日電

屏東恆春中元節豎孤棚競賽今晚9時15分展開，20支競賽隊伍競爬塗滿牛油的孤棚柱，吸引數千觀眾觀看，競賽結果，由杏輝藥品隊奪冠，獲30萬元獎金。

比賽在晚上11時結束，由杏輝藥品隊奪得冠軍，第2名立法委員莊瑞雄打拼團隊，第3名宜蘭搶孤協會。

恆春豎孤棚競賽原本每年都是開放32支孤棚柱供參賽隊伍攀爬競賽，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，將原來32隊的競爭隊伍縮減為20隊，以保持社交距離。

競賽前的晚會在7時30分開始，近幾年的豎孤棚競賽都下大雨，今年天公作美，競賽時沒下雨，讓觀看競賽的觀眾比往年多，現場擠滿數千人。

屏東縣長潘孟安在致詞時表示，恆春豎孤棚已有145年歷史，百年傳統價值，選手們踏著隊員的頭與肩往上爬，展現團結精神，不分你我，不分大小，團結一致，是運動家精神，希望將搶孤精神深植恆春半島每個人心。

豎孤棚競賽依習俗在擲筊後，決定在晚上9時15分舉行，時間一到，由潘孟安、代理鎮長許重慶、剛補選上鎮長的縣議員陳文弘、民進黨立委周春米與莊瑞雄、國民黨立委廖婉汝等人點燃延伸進孤棚內的鞭炮後展開。

20支隊伍選手們以疊羅漢方式將自己的攻旗手送上塗滿牛油的孤棚柱，攻旗手以布條綁在孤棚柱上，踩著布條往上爬，由於牛油柱很滑，多數攻旗手都是在滑下後又往上奮力爬。

因沒有雨水的阻撓，約8分鐘後，就有隊伍攻旗手拔取孤棚柱中間紅布條，完成第一階段的競賽，比往年雨中競賽還要快約5至10分鐘，競賽中，有一名選手的手扭傷，立即由救護車送醫。

晚上9時55分，在大多數隊伍完成第一階段的競賽後，中場休息，於晚間10時20分展開第2階段、也是最刺激的奪孤棚頂順風旗競賽，不到5分鐘，杏輝藥品隊攻旗手很快奪下冠軍旗，奪得新台幣30萬元獎金，杏輝藥品隊參加恆春豎孤棚競賽有10多年，競賽在晚上11時結束。

今年因武漢肺炎疫情，宜蘭頭城的搶孤活動停辦，恆春豎孤棚活動為今年台灣唯一的「搶孤」活動，每年都有外籍選手參賽，今年也有一名非洲迦納籍的選手加入隊伍比賽。

恆春豎孤棚已有145年歷史，緣起於清朝時，有錢人家在中元普渡後將祭品分發給貧困人家，但常因爭奪祭品導致紛爭不斷，之後便改以「爬孤棚」競賽取得祭品，恆春鎮公所舉辦後，改用獎金鼓勵傳承文化，而祭品則在比賽前發放給在場民眾，發放祭品活動就叫「搶孤」。

鬼月

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