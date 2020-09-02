普渡拜地基主！媽「忘一動作」擲沒杯 兒冷靜一問：聖杯了

網友在公開社團「靈異公社」PO文分享家裡祭拜地基主時發生的故事，原來原PO的媽媽準備好飯菜祭拜地基主，當她拜完要擲杯時，卻擲了10分鐘都沒杯，最後在原PO的推理之下終於找到原因，但這原因卻也讓網友哭笑不得。

原PO看了一眼桌上準備的飯菜後就馬上「找到原因了」，原PO默默的向地基主詢問「今天的飯菜還滿意嗎？」一問之下得到聖杯，原PO再問一句「那不給我媽媽燒金紙是不是沒吃飽？」也再度擲得聖杯。

這時原PO又問了一個令人跌破眼鏡的問題，「是不是因為白飯上的保鮮膜沒有撕開，所以您沒吃到飯？」沒想到原PO確實得到聖杯，接著原PO再問「那我先燒金紙你慢慢吃？」，地基主卻「不要」，讓他擲沒杯，令人哭笑不得。

最終撕開保鮮膜等待15分鐘讓地基主用完餐後，原PO再度詢問「地基主吃飽沒？可以燒金紙了嗎？」終於成功獲得地基主心滿意足的聖杯指示，原PO最後也笑說「大家拜拜記得保鮮膜別忘記打開啊！」引來網友一片笑聲。

網友聽玩故事後紛紛留言笑回，「你怎麼沒有問地基主有沒有順便要外帶？」、「地基主有這麼懶嗎？保鮮膜都不自己撥開」、「是要這個地基主去健身嗎...怎麼全部都是高蛋白質的食物」、「剛吃飽應該比較開心，會理你」、「原來是保鮮膜的錯」、「吃飯皇帝大，別吵！」。

也有其他網友表示，「專業，問神達人」、「我之前有次也等很久，卻一直不給我聖杯。後來才發現，我忘記放餐具，地基主根本還沒吃...」、「好可愛的地基主」、「我們家沒在擲杯的耶」、「誠意滿滿」、「溫馨小提醒，好貼文」。