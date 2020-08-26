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中元普渡紙錢集中焚燒 宜蘭縣推171處代收點

中央社 / 宜蘭縣26日電

宜蘭縣政府今天表示，中元普渡是傳統習俗，為減少空氣污染，農曆7月期間各鄉鎮市清潔隊資源回收車、超市與寺廟共171處可代收紙錢，再由焚化廠在完善防制設備下集中焚燒。

宜蘭縣政府下午舉辦各局處聯合中元普渡，縣長林姿妙率領一級主管祭拜。

宜蘭縣環保局長黃政釧受訪時表示，農曆7月祭拜普渡是國人傳統宗教習俗，但民眾於祭拜時常焚燒大量紙錢，造成健康、空氣品質等影響。

縣政府為減少空氣污染，自民國102年起開始推動中元節紙錢集中焚燒服務，經多年推廣紙錢減量及集中焚燒政策後，集中收運紙錢量大幅減少，顯示縣民對環保祭祀觀念已逐漸接受。

黃政釧表示，縣府今年持續推動這項政策，在農曆7月期間，除了各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供紙錢收運服務，更結合縣內6個鄉鎮市（頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮）境內的四大超商、兩大超級市場（全聯福利中心、喜互惠）及宜蘭縣內23處寺廟，共計171處紙錢集中代收點，提供縣民就近免費代收服務，加強推動中元節紙錢集中焚燒服務。

他說，集中後的紙錢將投入宜蘭縣利澤焚化廠專用爐並由法師淨爐，且在具備完善空氣污染防制設備下燃燒，可有效減少空污與碳排放。

鬼月

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