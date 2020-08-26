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台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「台北市有哪些路段很陰？」，路過時會令人毛骨悚然、起雞皮疙瘩，引發熱烈討論。圖／ingimage
一名網友好奇「台北市有哪些路段很陰？」，路過時會令人毛骨悚然、起雞皮疙瘩，引發熱烈討論。圖／ingimage

農曆七月總是會讓人多了幾分警惕，也會盡量遵守鬼月禁忌，才能安心度過鬼月。一名網友好奇「台北市有哪些路段很陰？」，路過時會令人毛骨悚然、起雞皮疙瘩，引發熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文提問，常常在外面跑的鄉民知道「台北市哪些路段非常陰的嗎？」，不管是市區道路、周圍山區的道路或產業道路都可以，並分享自己所知道的路段，陽明山陽金公路、冷水坑戰備道路、擎天崗菁山路101巷、陽明山文化大學下天母的東山路25巷、陽明山通往淡水的101縣道、文山區貓空通往深坑的產業道路以及南港通往信義區的福德坑產業道路。

原po表示，「尤其起大霧時，這些產業道路及山路在半夜兩三點路過，真的會全身起雞皮疙瘩」，於是想問問網友們，「台北市還有哪些很陰的路段」。

網友紛紛表示，「辛亥隧道」、「小坪頂路，我很不喜歡走」、「巴拉卡公路，半夜騎過滿陰的」、「我覺得五股外寮路比較陰」、「自強隧道」、「八里到林口真的都是墳墓～」、「往內湖碧山巖上去的山路，有一次半夜上去快嚇死」。

有網友分享自身經歷，「巴拉卡公路是亂葬崗後來改成什麼示範公墓，我之前去爬大屯山開車走巴拉卡公路，天快黑了越開越毛，我爬到一半不敢爬趕快下山回家，邊爬還能遠望三芝的靈骨塔」、「仰德大道某大彎，帶朋友騎去玩時感覺得到的朋友說，路旁站了一排在等...而且還是2位不同的南部人都說的...」。

有網友回文表示，台北市首推自強隧道，「有一次跟朋友約夜遊，半夜3點剛好經過那邊，往故宮方向，朋友的女友看到涵洞裡面有人…但是沒比新北到龜山的東萬壽路可怕就是了！」，其他網友也紛紛同意，「東萬壽路7-11上面的山超陰..」、「那條萬壽路上面還有陰廟，marvel板也一堆故事」、「自強真的還好，東萬壽路…」、「萬壽路第一個急彎噴超多人」、「萬壽路不知道為什麼，騎到都會毛毛的」、「看到最後終於有人提到壽山路了，，有陰廟、有墳墓」。

鬼月

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