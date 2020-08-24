鬼門開男友拿三牲普渡她 網友笑瘋：妳男朋友好ㄎㄧㄤ

情侶必過的日子除了對方生日外，其他節目要慶祝嗎？近日有網友在《Dcard》上發文，她表示男友是個逢年過節都要送禮物的人，她曾經在兒童節、勞動節收到奇怪小禮物，而這次中元節男友準備「三牲」來慶祝，原Po直呼「當我是好兄弟在拜中元逆，這個中元普渡大餐真的有嚇到我」，網友看了也回應「真的是來普渡的」。

原Po表示，「男友是個逢年過節都要送禮物的人，他說這是他浪漫的堅持，我曾經在兒童節收到寶寶米果、在勞動節收到保力達蠻牛，也都很捧場地把他們吃or喝完」，前兩天鬼門開時，男友找她去住處吃飯，原Po一開門就看到桌上擺著「三牲」，還有三個酒杯兩根蠟燭，原Po驚呼「現在是怎樣？金紙跟香？當我是好兄弟在拜中元逆」。

男友看到原Po傻住的表情笑稱「今天鬼門開當然要先跟好兄弟一起吃頓好的啊」，雖然聽起來怪怪的，但她還是乖乖把三牲（雞肉、豬肉、魚肉）吃完，原Po說「這個中元普渡大餐真的有嚇到我，很驚喜男友這麼用心，男友還自豪地說整頓都在大潤發解決，只花了332元輕鬆打發我，該說很懂買，用小錢營造普渡澎湃感嗎？」

網友看完回應「真的是來普渡的」、「不喜歡用吃的話，下次可以試試用聞的，也許別有一番風味」、「原PO男友好可愛~感覺你們很甜蜜」、「妳男朋友好ㄎㄧㄤ，而且真的要提早慶祝，不是應該等七夕嗎」、「會不會七夕直接租戲服，要你們扮牛郎織女，直接模擬七夕牛郎織女的一天生活」、「男友很有梗欸」。