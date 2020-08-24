各國都有中元節？5大神祕節日都跟「好兄弟」有關

image source:FB/鷄籠中元祭

編輯／施佩儀

中國人怕鬼， 西洋人也怕鬼， 然而我們對於死亡的敬畏大多來自面對未知的恐懼，因此有許多緬懷、追思，甚至與「好兄弟」們同歡的節日因應而生。一年一度迎接好兄弟的中元節快到了，許多家庭遵循傳統祭拜法，除了買餅乾泡麵「招待」，不少廟宇也有大拜拜儀式，準備讓好兄弟大快朵頤。

你知道嗎？全球有不少節日和鬼魂有關，而台灣除了中元普度外，還有一個「國家級中元祭典」活動，每年吸引許多觀光客前往參與。今天就以《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路聲量為依據（調查區間：20170812-20200810），盤點五個國家神秘的「鬼節」，揭開鬼節的小秘密！





萬聖節 Halloween、諸聖節（網路聲量：1087084筆）

舉行日：10月31日

中國人怕鬼，西洋人也怕鬼～華人區有中元節，西方人則有全球性的節日「萬聖節」，萬聖節其實是天主教的節日，相傳惡鬼、靈魂會在10月31日這天最接近人世間，就像是鬼門開的日子，所以那天大家會cosplay成各種鬼怪、恐怖的樣子，就是為了嚇跑鬼魂，漸漸的衍伸至今，成為了小朋友上街遊行，展開「不給糖就搗蛋」的活動。

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中元節、鬼節、施孤、七月半（網路聲量：676945筆）

舉行日：農曆7月

從鬼門開到關，中元節的祭典其實佔滿了整個7月，這個月裡各大小廟宇舉辦普度祭拜，為民間祈求消災解厄，更盛大的活動則有搶孤、放水燈，頭城、恆春的搶孤活動就不用多說，許多人滿身是油拚命爬著孤棚搶祭品，是重要的祭典之一，而放水燈就不得不提到有百年歷史的「鷄籠中元祭」！

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DV小學堂：「鷄籠中元祭」

基隆地區知名的法會祭典，更被政府列為「台灣十二大地方慶節」之一，從農曆7月一開始就有一連串的活動，自開燈夜、開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、主普壇開燈、迎斗燈、放水燈、中元普度、送孤魂、跳鍾馗、關龕門到最後的交接手爐，每一個祭典代表不同的文化和民俗意義。

有166年歷史的國家級文化資產，鷄籠中元祭年年盛大舉辦，不因鬼神而畏之、傳承尊敬慎終追遠的精神，許多外國遊客到台灣觀光也常接地氣體驗各種文化活動，2020年雖然遇上全球疫情影響，主辦方精簡活動減少大規模群聚，但普度精神、文化特色傳承的信念可不會變。

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2020庚子年的中元祭活動由聯姓會的白、童兩姓的宗親會值東主辦祭典，今年8月19日鬼門開第一天，鷄籠中元祭就展開儀式活動，先開龕門、接著開燈放彩和迎斗燈，重頭戲放水燈繞境祈福則在9月1日晚上10點進行，閃著點點火光的水燈飄在望海巷海邊，象徵著為水上孤魂照路，讓祂們能夠上岸享用供品，也有求平安、消災求福的意思，且水燈飄得越遠，該年字姓的運勢就越旺。

最後9月2日就到了盛大的普度會，讓全台、甚至全球看到鷄籠中元祭的信仰和尊敬，長達一個月的祭典除了文化的傳承，更是基隆在地文化、城市行銷的推手，展現獨特魅力。

特別的是，在基隆有一座文化資產「清法戰爭紀念園區」，是為了紀念清朝和法國在中法戰爭時期陣亡的將士，因此被稱作「基隆法國公墓」。早在20幾年前，市民每到中元節時為展現慎終追遠、祭祀精神，便自發性準備祭品一同供奉為國捐軀、客死異鄉的將士們，鷄籠中元祭的輪值主普當時也將此祭祀列入祭拜儀式，一路延續至今。

亡靈節 Día de los Muertos（網路聲量：6186筆）

舉行日：10月31日-11月2日

有看過《可可夜總會》的人對亡靈節應該不陌生，亡靈節是墨西哥重要的節日之一，就像是美國的萬聖節，但對於萬聖節是恐懼和嚇跑鬼魂，亡靈節反而是祝福、喜悅的日子，他們相信人的死亡不必悲傷，反而要更感謝生命的美好、回憶親友點滴。

過去做法是準備骷髏糖果、萬壽菊和死者生前喜愛的食物祭拜，現今則是會和家人或朋友團聚一起對逝去的親友祈福，也會穿上怪人裝、骷髏頭裝上街遊行和參加派對，用載歌載舞、歡樂的氛圍度過節日。

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盂蘭盆節、魂祭、燈籠節、萬靈會（網路聲量：2717筆）

舉行日：農曆7月15日

在日本重要性僅次於元旦、俗稱「鬼節」的盂蘭盆節是佛教的重要傳統節日，同是7月15日而常和中元節被混為一談，梵文音譯「盂蘭」指的是「倒懸」、「盆」是「救器」，代表要解救倒懸痛苦、在地獄苦難的眾生。

盂蘭盆節主要在日、韓、新加坡、馬來西亞、印度等地盛行，但每個國家在當天的祭拜方式可不相同，日本為了讓祖先找到回家的路，會在門口放上器皿點火「迎魂」，也會將家中佛堂和墓地掃乾淨，最後會再點火「送盆」；而越南除了會準備甜湯、糯米飯來祭拜好兄弟外，盂蘭盆節也稱作「孝順月」，因此象徵著愛情、親切感的檳榔更是不能少，奇特供品跟台灣是不是很不一樣呢～

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鬼臉節（網路聲量：169筆）

舉行日：約每年6、7月，確切時間由當地靈媒決定

又稱「鬼面節」、「泰國鬼節」、「皮塔空節」，鬼臉節是泰國東北部地區的大節日之一，每年靈媒會看日期決定舉辦，約莫都落在6、7月間，因此許多前往泰國玩的人絕不會錯過這個盛事。

雖然說是鬼臉節，當地居民會戴上各種眼歪嘴斜、大嘴獠牙等可怕的鬼面具，參加祭祀、遊行等一連串活動，但實際上節日的用意在於祈求風調雨順、國泰民安，希望稻米、果物都能收穫滿滿。

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