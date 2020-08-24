鬼月到！近五成媽媽七夕都在拜神界女團 祈求孩子好帶

【文：武美齡／製圖：陳姝妤】

鬼月到！農曆七月的家庭大事除了中元普渡大拜拜之外，你知道媽媽都在偷偷做這件事嗎？普渡前的七夕對年輕男女來說是甜蜜的情人節，但對家有孩子的父母而言，七夕是拜「神界女團一床母、七娘媽」的日子！據BabyHome調查，高達99%家長聽過這些神祇，更有近五成媽媽會選在七夕拜「神界女團」，祈求拜了孩子好帶。而面對鬼月育兒禁忌，現代媽媽到底信不信？調查結果顯示各年齡層爸媽都「寧可信其有」。

鬼月除了普渡， 45%媽媽七夕加拜「神界育兒女團」

據BabyHome寶貝家庭親子網調查， 因有祈求孩子好帶或求子的需求，當問到「你聽過這些神界育兒女團嗎？七娘媽、床母、註生娘娘」，99%家長表示「有聽過」，其中更有84%爸媽表示「有拜過」。

床母和七娘媽都是孩子守護神，誕辰剛好都在農曆七月七號，除了重大節日外，每逢七夕都需祭拜，直到孩子滿16歲，據BabyHome調查有45%的媽媽會於普渡前的七夕加拜床母或七娘媽，可見神界女團在家長心目中的地位崇高。

七娘媽愛漂亮，祭品得準備化妝品

台史館資料記載七娘媽是織女及六位姊姊，後來織女小妹被帶回天庭，織女姊姊們不忍牛郎獨力撫養孩子，於是暗中幫助，讓小孩順利長大，也因此民間認為祂們是兒童守護神；民俗專家王均景表示，另有一說認為「七娘媽是天上北斗七星的七位女神元君」。床母同樣也是兒童守護神，王均景老師解釋，「床母」是「註生娘娘」身旁的36位年輕女神，相傳寶寶在床上自己玩或突然笑了，其實是床母在逗弄孩子。

祭拜「神界育兒女團」的方式相當特別，例如「七娘媽」愛漂亮，祭品除了七味碗、麻油雞酒、油飯等，還得呈上化妝品與鏡子，更講究者還會準備「糖粿」，王均景老師表示糖粿是在湯圓中間捏個凹痕，像碗一樣來承接女神們賜的「神光福氣」，可以保祐小孩。床母也同樣愛吃雞酒、油飯，但祭拜時不能擺放筷子，因擔心床母會太「快」走掉，且祭拜時間為傍晚5點到7點（兌時）。

本次調查也發現一些有趣的現象，30歲以上媽媽有9成對於「你會拜神來祈求孩子好帶或求子嗎？」表示「會，寧可信其有」，僅1成認為「不會，相信科技和醫學」；而20～29歲的年經媽媽則相反，9成認為「相信科技和醫學」，顯示世代觀念兩樣情，年輕族群爸媽為科技育兒派，而30歲以上爸媽們仍希望借助民間傳統信仰來讓育兒之路更順遂。

鬼月育兒禁忌多，現代爸媽寧可信其有

在「您曾遵守過這些鬼月育兒禁忌嗎？」問題中，最多家長遵守的禁忌為「傍晚後不吹口哨」占32%，第二名是「人煙稀少處不呼喊孩子姓名」占25%，以及第三名有22%爸媽表示「晚上不曬孩子衣物」，第四名為13%「傍晚後不拍照」，僅有7%表示「不會，這是迷信」。其實鬼月育兒禁忌大多是有根據的，例如晚上的濕氣重，衣服較不易乾，而穿上還沒全乾的衣服，濕氣入體，自然就比較容易生病了；且都市生活居住空間較密集，若在晚上吹口哨恐影響他人，因此這個說法用意其實是在約束孩子的行為，尊重他人的生活空間。

【延伸閱讀】

●七夕別忘拜床母、七娘媽！6重點專家提醒別輕忽

●非關迷信！7大「鬼月禁忌」原來都是有根據的