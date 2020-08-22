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農歷七月事事不順4大星座！金牛小心飛來橫禍 摩羯面臨人際考驗

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／pixabay
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農曆七月是鬼門開的日子，民間流傳著不少禁忌，例如不要到水邊、不要隨意拍人家肩膀、晚上不要曬衣服等等，塔羅牌老師艾菲爾也提醒凡事謹慎小心，行車交通多停看聽，而他也列出四個星座在農曆七月這段時間，要更加仔細注意，凡事低調為主，不要因為衝動而惹麻煩，參考太陽、上升。

第四名：天蠍座

進入農曆七月，天蠍的守護星「冥王星」正在逆行，大大影響財運問題，財務中預期的投資沒獲得理想中的回報，若沒事先規劃好理財、留好備案，有可能出現財務漏洞，入不敷出的窘境，這段時間別一時心軟借錢給別人，否則很可能有去無回，有伴的人可能因為金錢問題有爭執，另外提醒近期不要去溪邊、河邊、游泳池、水上樂園玩水，平安最重要。

第三名：金牛座

進入農歷七月，象徵意外的「天王星」在金牛的命宮逆行，大大影響健康與交通、旅遊運。首先健康上，過去你不當一回事的小毛病，極可能在此時大反撲，像是之前連續熬夜、狂吃炸物都沒事發生，但最近只要晚睡、飲食不注意，就立刻冒痘或起紅疹，甚至思緒混亂、免疫力降低，感冒、發炎一個個找上門。

另外這期間務必注意交通安全，出外要遵守交通規則，多停看聽，要小心飛來橫禍的意外。提醒你，農歷七月要多休息丶每天睡滿7~8小時，以免精神不濟。

第二名：雙魚座

進入農歷七月，雙魚的守護星「海王星」在命宮逆行，讓平常第六感還不錯的你，瞬間像故障般，所有事情都和你預期的完全相反，判斷失誤讓你在處理事情上頻頻出錯，還要花更多的時間精力去解決，令你身心俱疲。另外你總是不自覺的犧牲自己、委屈自己，常常為他人著想，對方卻沒把你的付出當一回事，這種情況在職場、愛情、朋友關係裡都可能發生。

另外單身者多長點心，不要一廂情願地對別人好，對方有可能只是想玩愛情遊戲。

第一名：摩羯座

雖然摩羯下半年就會轉好運，但農歷七月摩羯還是要辛苦一段時間，因為「木星」、「土星」、「冥王星」仍在你的命宮逆行，讓你在生活、情緒、工作上都是壓力重重、麻煩不斷，且這段時間人際關係最考驗你，你很容易因為一些雞毛蒜皮的小事，而對身邊的人發火，但你事後根本不知道自己為什麼要因為這種小事生氣。

另外提醒你農歷七月期間，能提早回家就盡量早歸，你在外面待越晚，就越容易引來麻煩。

鬼月

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