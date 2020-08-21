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鬼月「財運100分」的4大生肖：馬正財工作運強、鼠投資機會多

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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農曆七月鬼門開，相傳這個月好兄弟會從陰間到陽間走走，因此有許多民俗禁忌，希望別觸犯，以免惹禍上身，中華民國星相學會副理事長小孟老師幫大家整理了4個在鬼月期間「財運100分」的生肖，看看你有沒有幸運上榜吧！

Top4:馬

生肖屬馬的人，在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們他們會覺得你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想到的點子紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，想要議論薪資的人趁著鬼月趕快尋找上司主管來議論說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月正財工作運指數100分。

Top3:鼠

生肖屬老鼠的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運指數100分。

Top2：龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把振興券的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運意外驚喜指數100分。

Top1:虎

鬼月屬虎的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月大發橫財指數100分。

鬼月

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