小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

19日是農曆7月1日鬼門開的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此返鄉探親，來到陽間走一遭，民間有許多禁忌和習俗須特別注意，七夕情人節也快到了，中華民國星相學會副理事長小孟老師替大家整理了一些鬼月情侶間的感情禁忌，大家可以注意參考一下。

鬼月感情8大禁忌(僅供參考)

1.情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3.情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4.情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。