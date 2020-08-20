快訊

普丁政敵「飛機上中毒」命危！疑遭投毒…失去意識急救中

台股大跳水！下殺416點收12,362 成交爆3,468億天量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
圖／stocksnap

19日是農曆7月1日鬼門開的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此返鄉探親，來到陽間走一遭，民間有許多禁忌和習俗須特別注意，七夕情人節也快到了，中華民國星相學會副理事長小孟老師替大家整理了一些鬼月情侶間的感情禁忌，大家可以注意參考一下。

鬼月感情8大禁忌(僅供參考)

1.情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3.情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4.情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

鬼月 情侶

延伸閱讀

與「學姊」邂逅 民俗學者揭露大學撞鬼實錄

華碩新機更新傳災情 拍照自帶「鬼月濾鏡」 網喊喜歡：好應景

鬼月旅遊注意！別選邊間房、鞋子不要放整齊，這些禁忌有道理

鬼月禁忌多開鬼門 女童落水獲救成熱議民俗話題

相關新聞

國徽辟邪？那些年軍中流傳的黨國「鬼話」

每逢農曆七月，總是不免俗地會聞見媒體上的連篇鬼話，幾乎已成鬼月例行的應景節目，其中不少鬼故事是每年都要被重新溫習一遍的，一方願打一方願挨，年復一年樂此不疲，彷彿永遠不膩似的。但從這些看似陳腔濫調的鬼故事分享中，只要我們願意擺脫信與不信的信仰者身分，與單純接受餵食的消費者身分，其實是可以讀出很多鬼話的趣味。

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

19日是農曆7月1日鬼門開的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此返鄉探親，來到陽間走一遭，民間有許多禁忌和習俗須特別注意，七夕情人節也快到了，中華民國星相學會副理事長小孟老師也替大家整理了一些鬼月情侶間的感情禁忌，大家可以注意參考一下。

鬼門開 千人戴刑具扮鬼遊街 為何上班族搶參加？

昨天農曆七月初一鬼門開，各地不少鬼月限定活動紛紛展開。台南安平港仔尾靈濟殿舉辦全國唯一「孤棚祭」，將搭建造型特殊的孤棚；嘉義城隍廟最特別的是「夯枷祈福」活動，上千信眾「夯枷」遊行，祈求消災解厄。每年都熱鬧舉辦的「南恆春、北頭城」搶孤賽，今年因疫情宜蘭停辦，恆春照舊，但規模縮小。

鬼門開！雞籠中元祭 老大公廟點燈

已經傳承166年的雞籠中元祭，昨天凌晨在基隆老大公廟點燈，千盞普度公燈點亮為好兄弟引路，昨天下午市長林右昌和輪值主普「聯...

95歲北港工藝師年年手作普度平安燈 為好兄弟引路

昔日鬼月，民間流傳點「普度平安燈」，相傳是為來到陽間度假的陰間「好兄弟」、「好姊妹」引路。今年高齡95歲的雲林北港工藝師...

農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

鬼月來臨，關於鬼月的禁忌，有些人認為「寧可信其有，不可信其無」，也有人並不相信鬼月的種種傳說。就有網友在PTT女孩板上討論「鬼月會刻意減少出遊嗎？」引起兩派網友論戰，不過即使是沒那麼多忌諱的人，也一致認為「水邊不要去」。

鬼門開！民俗專家曝全台10大約會禁地 外出遊玩要小心

今（19日）是農曆7月1日鬼門開的日子，相傳許多陰間好兄弟趁此返鄉探親，來到陽間走一遭，因此鬼月時期有不少禁忌和習俗須特別注意。民俗專家高暐童老師也在臉書粉專「1799」分享平時民眾喜愛遊玩，但在鬼月期間需要特別注意的10大「約會禁地」。

影／基隆老大公廟開鬼門好兄弟來了 為期1個月的中元祭開始

傳承166年的雞籠中元祭昨晚在老大公廟點燈，今天中午由市長林右昌和輪值主普「聯姓會」值東的白、童姓宗親會等人在開基老大公...

全台唯一大型中元搶孤 恆春豎孤棚中元夜如期登場

「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化兩大觀光勝地，受疫情影響，宜蘭頭城已決定停辦搶孤賽，恆春鎮公所決定照常舉...

嘉義城隍廟普度月活動 申請嘉市民俗文化資產

嘉義城隍廟建廟3百年，每逢普度月都會舉辦一連串儀式，包括樹燈篙、九大柱獻敬、放水燈、淨爐除穢和夜巡等祭典科儀，祭典從農曆...

桃市五福宮仁壽宮中元祭 鬼月放水燈豎登篙盂蘭盆普度

桃園市民趁今天農曆7月初1俗稱鬼門開日子祭拜，蘆竹區三級古蹟南崁五福宮及桃園區「大廟」景福宮、大園區仁壽宮紛紛將在傳統中...

嘉義城隍廟鬼門開前淨爐除穢 上千人擠爆會場

今天進入農曆7月普度月，嘉義城隍廟昨晚8點半，在鬼門開前將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，現場湧入上千人，...

熱門新聞

鬼門開！民俗專家曝全台10大約會禁地 外出遊玩要小心

農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

秋冬流感新冠齊發 醫憂：台灣的快篩在哪裡？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。