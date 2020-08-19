農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

農曆七月來臨，關於鬼月的禁忌，有些人認為「寧可信其有，不可信其無」，也有人並不相信鬼月的種種傳說。就有網友在PTT女孩板上討論「鬼月會刻意減少出遊嗎？」引起兩派網友論戰，不過即使是沒那麼多忌諱的人，也一致認為「水邊不要去」。

原PO表示他自己小時候會因為鬼月而減少出遊，「但長大後發現鬼月其實是人制定的，而且比較偏向無神論，所以就照常出遊」，於是好奇是否還有人會因為鬼月而減少出遊呢？

有一派網友表示「照常出遊」，「雖然我常常在水邊，鬼故事也聽很多，但是我還是會出遊，我是相信心存善念啦」、「不會，就算不是鬼月也很多」、「不會～就愛半夜去海邊（嘻嘻）」、「人比鬼可怕，怕屁」。甚至有人狠嗆「民智未開才信」，「民智未開，什麼年代了還有人在信這個」、「真的是民智未開才會信這種東西」。

也有一派網友認為出遊還是可以，但「水邊」真的去不得，「不會去海邊游泳與經過墳地」、「不往水的地方去，其他沒差」、「出遊還是可以吧，只是水的地方少去而已」、「有想去的地方照去，只是不會去那種感覺危險地方，比如深山啦、海邊啦」、「會…刻意不會去玩水，我就迷信…我高興」。也有網友倒不是因自己迷信，而是不想讓長輩擔心，「因為會被我娘唸，所以乾脆不去」。